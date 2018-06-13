Знімали порно: в Кривому Розі подружня пара гвалтувала свою 4-річну доньку

У Кривому Розі поліція затримала сімейну пару, яка гвалтувала свою 4-річну доньку.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін.

"Мене мало чим уже можна здивувати, але це наймерзенніший злочин проти дитини, який я бачив. Як так можна з власною дитиною? Після того, що робила зі своєю дочкою затримана, її неможливо назвати мамою. Я не можу розповісти все те, що це істота робила з дитиною, але на мою думку, цю жінку вже не виправити. Мені дуже шкода цю дитину, але що буде з нею в майбутньому для мене це питання", - написав він.

Як повідомляє прес-служба Нацполіціі, затриманими виявилися двоє вихідців з однієї з країн Кавказького регіону - 29-річний чоловік і його 30-річна дружина.

Вони використовували свою малолітню дочку для створення порнографічних відео.

Зловмисники вступали з нею в статеві зносини, фіксуючи це на відео.

Продаж цих відеофайлів відбувалася в анонімному сегменті всесвітньої мережі Інтернет. Зловмисники зазвичай знаходили "клієнтів" на такі відео в мережі, пропонуючи переглянути або купити відео. Для оплати відео використовували криптовалюта.

Поліцейські встановили нік-нейм, який використовували зловмисники для завантаження файлів порнографічного змісту. За оперативною інформацією, останнім завантаження файлів цим користувачем було здійснено кілька діб тому.

Як писав OBOZREVATEL, раніше на Донеччині педофіл розбестив маленької дитини .