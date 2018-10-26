Знімала штани і дивилася, як ходять у туалет: ще одна українська вчителька втрапила у скандал

На Хмельниччині вчительку викрили у знущаннях над учнями молодших класів.

Скандальною історією поділилася у Facebook мама однієї із учениць 3-го класу гімназії №6 м. Волочиськ Галина Мархаюк. Діти, як розповіла жінка, піддаються жорстоким покаранням із боку вчительки.

"Ображає словами. Дивиться, як дитина ходить у туалет. Якщо не сходив при ній — перед усім класом каже, що він обманює. Методи з хлопчиками ще веселіші: за непослух нормою є спустити штани дитині перед усіма, щоб інші сміялися. Розбити за помилку в зошиті кільцем на руці ніс до крові. Фарбувати собі губи перед класом на уроці дитячою помадою, яку відібрала у дівчаток. Штовхати, бити дітей — це норма", — поділилася подробицями мама школярки.

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За її словами, після таких аморальних дій педагог проводить із дитиною окрему залякуючу розмову, що все відбувається без її участі — штани злітають самі і кров із носа капає сама. "Учитель — це приклад, це повага і моральне виховання! Не дозволимо нікому знущатися над нашими дітьми!" — написала жінка.

Нині батьки подали заяву у міську раду та поліцію, щоб домогтися відповідальності для горе-вчительки.

Користувачі бурхливо відреагували на пост. "Ці нариви системи потрібно розрізати!", "Просто трилер якийсь. Бідні дітки...", "Вчора пожартувала, що у вчителів масовий психоз. Мабуть, це не жарти", — написали вони у коментарях.

Facebook групи "Батьки SOS"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Сумщині вибухнув скандал через вчительку.