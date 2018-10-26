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Знімала штани і дивилася, як ходять у туалет: ще одна українська вчителька втрапила у скандал

142.4тЧитати матеріал російською

На Хмельниччині вчительку викрили у знущаннях над учнями молодших класів.

Скандальною історією поділилася у Facebook мама однієї із учениць 3-го класу гімназії №6 м. Волочиськ Галина Мархаюк. Діти, як розповіла жінка, піддаються жорстоким покаранням із боку вчительки.

"Ображає словами. Дивиться, як дитина ходить у туалет. Якщо не сходив при ній — перед усім класом каже, що він обманює. Методи з хлопчиками ще веселіші: за непослух нормою є спустити штани дитині перед усіма, щоб інші сміялися. Розбити за помилку в зошиті кільцем на руці ніс до крові. Фарбувати собі губи перед класом на уроці дитячою помадою, яку відібрала у дівчаток. Штовхати, бити дітей — це норма", — поділилася подробицями мама школярки.

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За її словами, після таких аморальних дій педагог проводить із дитиною окрему залякуючу розмову, що все відбувається без її участі — штани злітають самі і кров із носа капає сама. "Учитель — це приклад, це повага і моральне виховання! Не дозволимо нікому знущатися над нашими дітьми!" — написала жінка.

Нині батьки подали заяву у міську раду та поліцію, щоб домогтися відповідальності для горе-вчительки.

Користувачі бурхливо відреагували на пост. "Ці нариви системи потрібно розрізати!", "Просто трилер якийсь. Бідні дітки...", "Вчора пожартувала, що у вчителів масовий психоз. Мабуть, це не жарти", — написали вони у коментарях.

Знімала штани і дивилася, як ходять у туалет: ще одна вчителька втрапила у скандал

Facebook групи "Батьки SOS"

Знімала штани і дивилася, як ходять у туалет: ще одна вчителька втрапила у скандал
Знімала штани і дивилася, як ходять у туалет: ще одна вчителька втрапила у скандал
Знімала штани і дивилася, як ходять у туалет: ще одна вчителька втрапила у скандал

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Сумщині вибухнув скандал через вчительку.

Читайте всі новини по темі "Інциденти в школах" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Інциденти в школах
Місце
Україна
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Chalova Natalja
Chalova Natalja
МНе кажется, это все выдумки! Быть такого не может!
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Бурячок Валентина
Бурячок Валентина
Прочитав статью, конечно у меня первая реакция, что вот учительница такая сякая и т.д. Поразмыслив над ситуацией хочу сказать, ведь никто не знает почему так получилось. Профессия - учитель одна из самых тяжёлых.Если человек постоянно находится в таком нервном напряжени вы что думаете это походит бесследно? Эта профессия должна быть на уровне самых высокооплачиваемых, они должны проходить реабилитации после учебного года.А у них что ни зарплаты ни отдыха! У нас на сегодняшний день все любят по умничать, ищут сенсации, чужие ошибки... У человека просто нервы сдают. У меня ребёнок ходит в третий класс так с одним сколько мороки. Я все время думаю как один человек может справится с целым классом. Учительницу я не защищаю она просто жертва как и дети заложники ситуации. Конечно, она должна уволиться.Для того чтобы работать учителем нужно проходить массу проверок:психология, психотерапевт и не так как у нас это делается..Платить хорошую зп и спрашивать соответственно. Любить детей нужно,только любовь помодет все побороть!А родителям СОВЕТУЮ заниматься дома с детьми и воспитывать! И запомните не перекладывайте на плечи других свои обязанности!
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Гулак Юрий
Гулак Юрий
( Стовп Юрий прокомментировал ) : Теренций уже в начале цивилизации обозначил аксиому : Quot homines, tot sententiae ( сколько людей , столько и мнений ) . Быть посему
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Савченко Игорь
Савченко Игорь
Какая страна, такие и учителя. Кстати, родители тоже.
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