"Знімаєш шашку і геть із міста!" У Черкасах таксисти влаштували розбірку з конкурентом. Відео

У Черкасах місцеві таксисти заблокували автомобіль нової служби таксі. Вони погрожували водію і звинувачували його в демпінгу.

Інцидент трапився 25 жовтня біля одного з черкаських ТРЦ. Відповідне відео, записане на автореєстратор постраждалого таксиста, опублікував у Youtube користувач Микола Федотов (щоб подивитись відео, доскрольте до кінця).

Автор ролика стверджує: невідомі особи здійснили хибний виклик в сервісі OnTaxi, яке за день до того почало свою роботу в Черкасах. Потому – заблокували автівку і почали розбірки з її водієм. Всього кривдників було близько 30 осіб. Усі працюють в місцевих службах таксі.

Розбірки таксистів infpol.ru

Так, судячи з діалогу, зафіксованому на відео, чоловіки звинувачують водія у тому, що він, мовляв, возить людей "на шару". Пояснення, що ціну перевезення встановлює сервіс, а не він сам, слухати не хотіли.

"Тебе просто знищать. Тобі не дадуть, с*ка, тут їздити! Знімаєш шашку і геть з міста. У тебе 15 хвилин", – вигукують чоловіки.

Якщо ж водій зеленого Porsche Cayenne не дослухається, обіцяли розбити автівку.

У самій службі таксі запевняють, що на місце інциденту була викликана поліція. Однак патрульні склали протокол, згідно з яким водій Porsche має сплатити штраф 255 гривень через те, що нібито не пропустив пішохода. А на факт блокування авто та погрози з боку невідомих осіб полісмени, мовляв, уваги не звернули. Хоч керівництво сервісу готове співпрацювати з правоохоронними органами і надати їм повну інформацію з відеореєстратора, де зафіксовані обличчя та номери автівок кривдників.

Водночас, у коментарі місцевому виданню "18000" пресофіцерка УПП в Черкаській області Зоя Вовк, повідомила: патрульні дійсно отримували виклик з повідомленням про конфлікт між таксистами. Однак його учасники жодних заяв до поліції не подавали і в своїх непорозуміннях розібрались усно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Черкасах на переході авто збило коляску з дитиною. Момент ДТП потрапив на відео камер спостереження.

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