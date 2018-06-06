Зникнення ватажка "ДНР": волонтер розповів, що могло статися

Колишній ватажок батальйону "Схід" Олександр Ходаковський зник з публічного простору і це може означати, що російські куратори його відсторонили від справ, а можливо навіть і вбили.

Про це пише засновник волонтерської організації "Вернись живим" Віталій Дейнега в своєму блозі на OBOZREVATEL.

"В кожного із главарів бойовиків т.з. кар'єра складеться по-своєму. Хтось повернеться назад в Росію, сидітиме там, будучи ніким і давати інтерв'ю третьосортним ЗМІ... Що буде з іншими? Думаю, їх будуть розмінювати, як Плотву (колишній очільник “ЛНР” Ігор Плотницький. - ред) розміняли. Зрозуміли, що такий гусь їм більше не потрібен", - зазначив волонтер, додавши, що всі колишні ватажки не помруть своєю смертю.

Дейнега нагадав, що в "Л/ДНР" "керівництво" періодично змінюється на більш лояльних російським кураторам.

"Главарів потроху розмінюватимуть на більш лояльних. А їх попередники зникатимуть. Скільки вже їх вибухнуло чи подавилось чашкою кави? Порахуйте тільки. Той самий Мозговий, Бетмен, Дрьомов. Сильно зарвався? Іди сюди", - написав він.

Волонтер зазначив, що Ходаковський "вже давно наривався і засильно дозволяв собі критикувати владу. Тому він зараз або лежить десь прикопаний або в сидить в Донецькому СБУ. Цілком можливо, що через короткий час він знову з'явиться, але вже із більш м'ягкою позицією".

Волонтер не виключив також, що Ходаковський сам втік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в квітні Ходаковський заявив про економічний занепад в "ДНР", який не припиниться до закінчення війни.