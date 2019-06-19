Зникнення дівчинки на Одещині: стало відомо про перше затримання

Злочинця, який намагався збагатитися за рахунок батьків зниклої в Одеській області 11-річної Даші Лук'яненко, взяли під варту.

Про це повідомив у середу, 19 червня, в Facebook перший заступник глави Національної поліції України В'ячеслав Аброськін.

"Покидьку, який хотів заробити гроші на людському горі, сьогодні Івановським судом обрано запобіжний захід – арешт. Якщо є ще бажаючі до нього, welcome", – написав він.

Facebook В'ячеслава Аброськіна

Відзначимо, 24-річний підозрюваний вимагав від матері дівчинки 10 тисяч доларів за звільнення дитини. Раніше він був неодноразово судимий.

Даша Лук'яненко Нацполіція

Як повідомляв OBOZREVATEL:

13 червня в Іванівському районі Одеської області зникла 11-річна Даша Лук'яненко. Дівчинка пішла на заняття в танцювальний гурток і досі її місце знаходження залишається невідомим.

Дівчинку цілодобово шукають поліція, Нацгвардія, кінологи, рятувальники, волонтери, водолази і пілоти.

У мережі також опублікували фото автомобіля, на якому, можливо, викрали Дашу.

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