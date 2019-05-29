Зниклого бійця ЗСУ знайшли мертвим в "ЛНР": моторошні подробиці

Боєць ЗСУ, який вважався зниклим в результаті боїв на Донбасі, був знайдений мертвим на окупованих територіях.

Як сказано в повідомленні прес-центру штабу ООС в Facebook, 27 травня військовослужбовець Степанченко Б. в складі групи саперів в районі Попасної виконував бойове завдання з перевірки мінно-вибухових загороджень перед переднім краєм оборони одного з механізованих підрозділів, але потрапив в засідку окупантів.

Тіло загиблого знаходиться у терористів, його передача повинна відбутися 31 травня на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Щастя".

У свою чергу інформаційні ресурси "ЛНР" стверджують, що боєць був поранений і помер від втрати крові, пролежавши на полі бою близько 5 годин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в результаті боїв, в ході яких загинув Степанченко, були знищені двоє терористів, а ще один поранений.

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