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Зникло майже півтонни золота: озвучено нову версію вбивства ювеліра в Києві

11.7тЧитати матеріал російською

У Києві вдень 5 березня невідомі застрелили підприємця-ювеліра Сергія Кисельова. Причиною могли стати спроби бізнесмена повернути конфісковане у нього золото і дорогоцінні камені. У 2010-му році у Кисельова відібрали близько 411 кілограмів золота.

За інформацією ''ТСН'', сам ювелір заявляв, що відразу після перемоги Віктора Януковича на виборах президента України, до нього прийшли правоохоронці, відверто вимагаючи "віддати все, адже вони перемогли".

Вбитий ювелір Сергій Кисельов

Вбитий ювелір Сергій Кисельов

Скріншот з відео

Конфісковані у Кисельова камені в 2015-му році засвітилися в справі "діамантових прокурорів" — їх виявили в будинку одного з підозрюваних, хоча дорогоцінні камені повинні були знаходитися в державному сховищі речових доказів у Міністерстві фінансів України.

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"Вони всі забігали і заметушилися не тому, що Кисельов був ключовим свідком у справі діамантових прокурорів, а тому, що він почав діставати зі сховища свої цінності. Обсяги там нереально великі і це приваблювало всіх", — впевнена журналістка Наталя Шумак.

Місце злочину

Місце злочину

Шумак три роки розслідувала факти розкрадання коштовностей з Держсховища речових доказів. За її словами, коли Сергія Кисельова вперше пустили в це сховище, він зафіксував факт відсутності 400 кілограмів свого золота серед речових доказів.

"Кисельов завжди підкреслював, що хоче забрати цінності, але поки вони в державному сховищі, він відчував себе в безпеці. Розумів, що коли він почне їх забирати, на нього почнуть полювання. Він говорив, що його в будь-який момент можуть прибрати", — розповіла Шумак.

ВБИВСТВО В КИЄВІ - ЩО ВІДОМО ПРО НП

  • Вдень 5 березня 2019 року в Дніпровському районі Києва невідомий чоловік у формі, схожій на поліцейську, застрелив водія Mercedes.

  • Дзвінок про стрілянину по вул. Флоренції в Дніпровському районі Києва надійшов у поліцію о 11:15.

Зникло майже півтонни золота: озвучено нову версію вбивства ювеліра в Києві

  • Повідомлялося, що в автомобілі, припаркованому на подвір'ї будинку №9, пролунали постріли, після чого з машини вибіг невідомий чоловік і зник у дворах.

  • За попередньою інформацією, той, хто стріляв був невисокого зросту, з темними коротко стриженим волоссям. Одягнений нібито був в бушлат, схожий на поліцейського.

  • Прибулі на місце злочину правоохоронці виявили в салоні Mercedes чоловіка з вогнепальним пораненням в голову.

  • За інформацією OBOZREVATEL, загиблим виявився киянин, 1960 року народження - бізнесмен Сергій Кисельов.

  • Вважається, що Кисельов був свідком у гучній справі "діамантових прокурорів".

  • У ГПУ, однак, заявили, що ніякого відношення до розслідування цієї справи Сергій Кисельов не має.

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Тема
Кримінал
Особа
Сергій КИСЕЛЬОВ
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
УкраїнавбивствоГПУ
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
страной правит опг порошенко а его убили бриллиантовые прокуроры ! опг порошенко где 400 кг золота??????????
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
А не возник ли "мусорат"/"КГБят" из старых отставных генералов? Тогда у этой ОПГ и прослушка, и агентура, от дворовых пацанов до матерых оперативников-оборотней. Что то слабо эффективно две революции прошли, только рядовых поубивало. Уж не скидывается ли олигархат мусорату на коллективную безопасность, миллиона так по $2, чтобы если олигарха грохнут - зачинщика тоже. Вот и толче́т Украина говно в ступе, потому что думает что все будет по закону. Политиканы продвигают профанацию, а настоящей смены режима не будет, некому делать, матерые уже свой кусок выгрызли. Тут уже без помощи ЦРУ не обойтись..., если не остались такого же уровня "светлые" генералы старой закалки и связями с патриотическим фундаментом.
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Мазепа Іван
Мазепа Іван
Он ведь знал, что его грохнут, значит это его удовлетворяло. Бедному, кроме пояска терять нечего, а богатенький жизнь отдаст за зеленые бумажки, желтый метал и чистые стеклышки. Туда ему и дорога, государство нечего не потеряло, подох еще один мордатый урод, воздух чище и говна поменьше.
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