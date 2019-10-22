"Знесло частину голови": з'явилися нові подробиці про трагедію із ексміністром Кутовим

Тіло загиблого в авіакатастрофі в Оржицькому районі на Полтавщині 21 жовтня колишнього міністра аграрної політики Тараса Кутового доставили в Лубни на судмедекспертизу.

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на місцевий відділ поліції. За даними правоохоронців, тіло пілота не тільки частково обгоріло.

"Частина голови пілота зчесана", — зазначив один зі свідків перших слідчих дій.

Тарас Кутовий розбився під Полтавою МВС

Крім цього, у поліції додали, що нині на місці авіакатастрофи працюють експерти, які повинні встановити попередню причину аварії.

Нагадаємо: Тарас Кутовий обіймав посаду міністра аграрної політики і продовольства України з 2016 по 2018 роки. Також був народним депутатом України 7-го і 8-го скликань. Йому було всього 43 роки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 жовтня в Полтавській області розбився вертоліт із колишнім міністром АПК Тарасом Кутовим. Трагедія трапилася приблизно о 16:00 на території приватного домогосподарства в селі Тарасенкове Оржицького району. В результаті аварії загинув пілот. Зазначалося, що ліцензію для керування вертольотом Кутовий отримав тільки в липні 2019 року.

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