Знесення Керченського моста: юрист сказав, чого очікувати Україні

Оскільки будівництвом Кримського мосту йшло з порушенням усіляких норм, то можна припустити, що він впаде раніше, ніж Україна почне судові тяжби з цього питання.

Таке переконання в ефірі ObozTV висловив юрист Олександр Климчук.

"До нього там вже дуже багато питань. Я думаю, що поки ми подамо позов, то він, як кажуть експерти, сам обвалиться. Я думаю, що так це питання саме по собі й вирішиться", - пожартував він.

Крім того, Климчук вважає, що проведенням президентських виборів в Криму Кремль хоче нівелювати незаконність референдуму в 2014 році.

"Це як підтвердження міжнародному співтовариству, що надсилайте спостерігачів, зброї тут немає, ось "у нас зараз все гарно і красиво, і ми вам картинку покажемо". Але вони не можуть спростувати той факт, що люди ходили зі зброєю, парламент був захоплений" , - додав юрист.

Як писав "Обозреватель", раніше старший науковий співробітник Інституту водних проблем РАН, кандидат геолого-мінералогічних наук, гірничий інженер-гідрогеолог Юрій Медовар заявив, що Керченський міст побудований з порушенням технічних норм і становить небезпеку.

Раніше будівельники Керченського моста не змогли зістикувати металеві прольоти автомобільного шляхопроводу на ділянці "Насип - Фарватер" в районі Керченського півострова.