''Знання ковтав'': стало відомо, хто готував Рослякова до бійні в Керчі

Підозрюваний у теракті в Керченському політехнічному коледжі Владислав Росляков пройшов підготовку в кримському центрі "Егіда+", який спеціалізується на навчанні правилам безпечного поводження зі зброєю та підготовці охоронців.

За даними "Крим.Реалії", співробітники установи є вихідцями з силових структур анексованого Криму, які працюють за ліцензією російського Міністерства освіти. У центрі підтвердили, що Росляков пройшов у липні шестигодинну програму "щодо безпечного поводження зі зброєю", а теоретична частина навчання йому давалася дуже добре.

"Надав паспорт та медичну довідку, як годиться. Нічого дивного в його поведінці помічено не було", - розповів співробітник.

За версією росЗМІ, Росляков заплатив 4 тисячі рублів замість 6, нібито отримавши знижку через важке матеріальне становище.

"Я одразу звернув на Рослякова увагу як на цілеспрямованого юнака. Знання щодо зброї та безпечного з нею поводження він немов ковтав", - розповів викладач центру Леонід Ящук.

Підліток ухильно відповідав на запитання, яку саме зброю він хоче придбати. Хлопець тоді заявив, що хоче стати мисливцем, а на рушницю поки не поклав око. Сертифікат по завершенню курсу став одним із документів, який дає право на отримання ліцензії на зброю. А медичну довідку Росляков отримав у психоневрологічному диспансері та міській поліклініці.

Як з'ясували журналісти, "Егіда+" знаходиться на вулиці Кубанській у Сімферополі. Вона була зареєстрована в 2015 році. За даними російського реєстру юросіб, центр належить кримському підприємцю Дмитру Ликіну. А очолює його екс-співробітник СБУ, полковник Олександр Шмигельський.

На початку 2000-х він працював заступником начальника кримського главку Служби безпеки, потім командував кримським підрозділом "Альфа", а в 2004 році перейшов на службу в управління боротьби з тероризмом і захисту учасників кримінального судочинства департаменту захисту національної державності главку.

Засновниками організації також є екс-депутат Севастопольської міськради від Компартії, ще один полковник СБУ Олександр Єжов, депутати підконтрольного Росії кримського парламенту від "Єдиної Росії" Сергій Тарасов, Віталій Поліщук, член Громадської палати Криму Олександр Аматуні і кримський бізнесмен Михайло Новік. У центрі також викладає ще один екс-силовик, один із засновників громадської організації "Союз ветеранів ДАІ і ДІБДД Криму" Юрій Любарський.

Інструктори центру готові навчати за 6 тисяч рублів поводженню зі зброєю, а ще за 2 тис. зверху - прийняти іспит.

Нагадаємо, що 17 жовтня в Керченському політехнічному коледжі розстріляли і підірвали студентів і педагогів. За офіційною версією окупантів, винуватцем є Владислав Росляков, який приніс до навчального закладу зброю і саморобні вибухові пристрої та скоїв напад.

Пізніше його знайшли мертвим у бібліотеці. За деякими даними, Росляков довго готувався до бійні і тренувався в стрільбі біля покинутого заводу, а також у спеціальному центрі. Більше того, хлопець напередодні трагедії проходив підготовку в Сімферополі. Також журналісти знайшли місце, де він стріляв по мішенях і збирав вибухівку. Там же знаходився спалений ноутбук підлітка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до нападу Рослякова помітили в компанії двох невідомих у військовій формі, коли він купував гвинтівку та набої.