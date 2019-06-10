"Знак від бога": в Україні знайшли єдину "дитину Чорнобиля"

У Чорнобильській зоні відчуження після аварії на ЧАЕС народилася і виросла єдина дитина.

Зараз Марії 19 років, вона є київською студенткою і не має проблем зі здоров'ям, пише Daily Mirror. При цьому журналісти відзначають, що довгий час ім'я унікальної дівчини не фігурувало в пресі, хоча про її народження повідомлялося 19 років тому.

Дівчина росла біля Чорнобиля, оскільки її батькам відмовили в альтернативному житлі і вони вирішили залишитися в 30-кілометровій зоні.

"Дитина Чорнобиля" Марія Колаж

Марія з батьками Daily Mirror

"Але їх переслідували і звинувачували у "вбивстві" їхньої дочки", – йдеться в матеріалі.

Маша харчувалася рибою, яку її батько ловив у річці, від якої тріщали лічильники Гейгера, і пила молоко від місцевих корів.

Марія в дитинстві Daily Mirror

Марія в дитинстві Daily Mirror

"У мене все добре, я працюю. Забезпечую себе, ось і все", – сказала дівчина журналістам у коментарі.

Марія Daily Mirror

Марія Daily Mirror

Марія Daily Mirror

За словами мами Марії Лідії Совенко, її дочка цілком здорова: "Люди тут вірять, що Маша є символом Чорнобильського ренесансу, знаком від Бога, вони інтерпретують це як благословення, як сигнал, що життя повертається до цього закинутого місця".

Марія Daily Mirror

Друг Марії наголосив, що вона не хоче вважати себе унікальною через те, що народилася в Чорнобилі, і швидше бачить це як "стигму".

Марія в дитинстві Daily Mirror

Марія в дитинстві Daily Mirror

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно генерал-майор, який керував операцією з видалення високорадіоактивних елементів з особливо небезпечних зон Чорнобильської АЕС Микола Тараканов описав найбільш моторошну операцію в Чорнобилі – очищення даху станції від ядерного палива. Ця картина також увійшла і в телесеріал "Чорнобиль" від HBO.

На думку публіциста Федора Крашеніннікова, справжня цінність серіалу "Чорнобиль" полягає в тому, що він показав ціну брехні, яка виходила від влади спочатку в СРСР, а тепер і від російської.

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