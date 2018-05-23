Знайте "героя" в обличчя: з'явилося фото людини, яка поглумилася над прапором України

У мережі показали фото чоловіка, який підпалив державні прапори в місті Городок Львівської області.

Відповідний знімок опублікував журналіст Олег Божик в Facebook в коментарях до заяви радника глави Міністерства внутрішніх справ України Арсена Авакова Михайла Апостола.

"Ось воно", - підписав журналіст знімок у відповідь на заяви користувачів, що потрібно поширити зображення цього чоловіка, щоб всі бачили.

"Щойно повернулись додому. Сьогодні усі оперативно спрацювали і результатом цього є те, що злочинця затримано! Дякую нашим активістам Апостольської Чоти, небайдужим патріотичним мешканцям міста, районній владі, поліції та СБУ", - написав Апостол.

За словами радника глави МВС, чоловік, підпаливши український прапор, знаходиться в отделени поліції.

"Ця істота зі східної України зараз у відділку поліції і слова , які він сказав, щоб пояснити свій вчинок були"Я не люблю Україну, хочу жить в росії". Ось такі люди є поміж нас. Будьмо пильні. Сигналізуйте будь , які прояви сепаратизму", - резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поліція затримала чоловіка, який поглумився над українськими прапорами.