Знайшлося нове скандальне листування у справі про корупцію в оборонці України: хто в головних ролях

У мережі опублікували матеріали, які можуть бути тим самим скандальним листуванням власників фірми "Оптімумспецдеталь" Андрія Рогози і Віталія Жукова, фрагменти якого використовували "Наші гроші", переданим у НАБУ 1 березня 2017 року.

Ці документи опублікували журналісти "Цензор.НЕТ". "Ми не знаємо, справжні ці матеріали чи ні, однак у нас є підстави припустити, що це так, оскільки у цих текстах є фрагменти, які публікував Бігус і достовірність яких підтвердив Генеральний прокурор Юрій Луценко", – йдеться в матеріалі.

Журналісти звертають увагу на те, що листування Рогози і Жукова зобов'язувало НАБУ провести розслідування незаконної діяльності щодо низки осіб, і повідомити процесуального керівника САП про нові докази.

Сайт "Укроборонпрому"

Отже, в листуванні, згідно із записом військової прокуратури, відзначені:

"Діма М": Дмитро Москаленко – співробітник СБУ Києва (зараз обвинувачений у справі про шахрайство спільно з Рогозою і ще одним співробітником СБУ Валерієм Тираном).

"Женя": Євген Шевченко – відомий активіст, доброволець, бізнесмен, відомий як "особа, яка співробітничала з НАБУ за цілою низкою скандальних кримінальних справ ".

Шкавро Вадим – на той момент директор Київського бронетанкового заводу.

"Андрій НАБУ": під таким найменуванням в листуванні фігурує Андрій Калужинський, керівник детективів НАБУ.

"Діма НАБУ" – Дмитро Литвиненко – детектив НАБУ, вів розслідування у сфері оборонної промисловості.

Дімка Чувашкін – не встановлена особа, пов'язана з Рогозою.

Віталій Жуков – колишній співробітник "Укроборонпрому", партнер Рогози.

Причому, в листуванні Рогози стає ясно, що він взаємодіяв із НАБУ не тільки щодо "оборонки", але і щодо гучних кримінальних справ стосовно "Укрзалізниці", де у Рогози також були свої особисті комерційні інтереси, для вирішення яких він намагався використовувати свої контакти з детективами.

"Наші гроші" висвітлили в розслідуванні збройовий скандал, але не менший інтерес представляють собою матеріали про спроби Рогози і Москаленка вплинути на детективів НАБУ щодо низки розслідувань на підприємствах міністерства інфраструктури й "Укрзалізниці".

Також журналісти звернули увагу і на такі цікаві імена як:

"Ігор" – згідно з розслідуванням Бігуса, – Ігор Гладковський, син екс-секретаря РНБО Олега Гладковського, на момент подій йому всього 22 роки.

"ОВ" – згідно з розслідуванням Бігуса – Олег Володимирович Гладковський, екс-секретар РНБО, найближчий співробітник і бізнес-партнер президента.

"Конон" – народний депутат, бізнес-партнер і особистий друг президента Петра Порошенка.

"Ярик" – імовірно народний депутат Ярослав Дубневич, власник компанії "КРТ", підозрюваний у кримінальній справі, відкритій НАБУ.

"Едік" – імовірно, помічник Дубневича Едуард Пушкаренко, власник компанії "Арго".

"Денис" – детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов – який веде справу про корупцію при держзакупівлях на залізниці компаніями Дубневича і Пушкаренка.

"Гіві", "Гізо" – Гізо Углава, перший заступник директора НАБУ.

"Козинак" – Віктор Козонак, колишній директор Харківського бронетанкового заводу.

"РА" – Роман Романов, колишній директор концерну "Укроборонпром".

Володимир Волохача – директор "Оптімумспецдеталь", поставлений Рогозою.

Максим УСЕ – ймовірно, Максим Затишний, начальник одного з регіональних управлінь Укрспецекспорт.

Михайло Мосін – на той час директор Житомирського бронетанкового заводу Олег Лозовий – начальник служби безпеки Житомирського бронетанкового заводу, який написав доповідь про візит на завод Андрія Рогози у супроводі "Жені" – Євгенія Шевченка.

Олександр Глушко – заступник директора бронетанкового дивізіону концерну "Укроборонпром".

Бос НАБУ – Артем Ситник.

Повна версія знайденого нового листування доступна тут.

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