Знайшлося фото організатора замаху на Бабченка

У мережі знайшлася фотографія Бориса Германа, якого підозрюють в організації замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка.

"Замовником вбивства журналіста Бабченка СБУ оголосила Германа Бориса Львовича, київського підприємця, який постачає товари для потреб Міністерства оборони України, колишнього помічника-консультанта народних депутатів України Михайла Гончарова (V скликання) та Ігоря Плохого (VI скликання)", - написав на своїй сторінці у Facebook журналіст Володимир Бойко.

"Сам підозрюваний Герман стверджує, що до нього звернувся співробітник Департаменту контррозвідки СБУ і попросив допомогти викрити ворожого агента. Будучи залежним від СБУ як підприємець, що здійснює поставки для потреб Збройних Сил, Герман погодився і передав гроші, отримані від куратора з ДКР, "кілеру" (як ми тепер знаємо, він також був агентом СБУ). Герман назвав слідству прізвище співробітника СБУ, який попросив його передати гроші, і номер його телефону", - додав журналіст.

Цю ж інформацію підтвердив Шевченківський районний суд Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про нібито вбивство Бабченка стало відомо вночі 29 травня.

Повідомлялося, що у нього стріляли, після чого він "помер" у кареті "швидкої допомоги". Інформацію "підтвердили" в поліції, яка опублікувала "фоторобот" передбачуваного вбивці.

30 травня на брифінгу у Києві глава СБУ Василь Грицак повідомив, що все це було інсценуванням і мова йде про спецоперацію СБУ із затримання замовника вбивства журналіста.