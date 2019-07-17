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Знайшлися рятівники? Лавров виправдався за російські паспорти на Донбасі

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Росія пішла на видачу російських паспортів на Донбасі нібито через блокаду Києвом людей, які проживають на території окремих районів Донецької та Луганської областей.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у інтерв'ю "АиФ". "Їх відрізали від усього: соціальних допомог, пенсій, зарплат, системи загальнонаціонального фінансування банківських послуг, освіти та охорони здоров'я. Інакше кажучи, Київ зробив жителів цих районів де-факто особами без громадянства", – цинічно заявив він.

Міністр країни-окупанта стверджує, що "отримання російського громадянства дозволить їм вирішувати насущні проблеми: вільно пересуватися, мати доступ до медичного забезпечення, освіти, банківських і транспортних послуг".

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Російські паспорти

Російські паспорти

"24"

"При цьому Росія не нав'язує своє громадянство і нікого не змушує відмовлятися від громадянства України. Кожен житель Донбасу вирішує самостійно", – заявив політик, хоча по суті все якраз навпаки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лавров заявив, що Кремль очікує від Києва, що "нещодавні запевнення про готовність повністю виконувати Мінські домовленості оформляться у практичну політику після позачергових виборів до Верховної Ради 2019".

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Сергій Лавров
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Мир Миру
Мир Миру
А перед видачею російських паспортів від ново-мало-недо-росіян присягу на вірність Росії будуть приймати?
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Махно Володимир
Махно Володимир
да щас!. россияне уже возмутились по поводу того, что путин хочет выдавать этим сепрам пенсии и пособия. россияне сами в них нуждаются! а тут еще этих пройдох сепарских кормить! правда потом прошла инфа что путин не собирается сепарам ничего давать. чтобы отличить сепара от россиянина, было решена паспорта выдавать в донецке области. в паспорте так и указано. т.е по сути эти псевдороссияне - помечены! они полукровки. бастарды.
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Южный Гарик
Южный Гарик
почему якобы блокады? вы же сами кричите на каждом углу о ней....
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