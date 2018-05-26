Знайшлися балони з газом: з'явилися деталі масового отруєння школярів в Україні

У кущах біля школи №6 Новомосковська Дніпропетровської області, де 8 травня під час лінійки діти масово втрачали свідомість, знайшли балони з невідомою речовиною.

Про це розповіли учні школи, що стали свідками даного інциденту, пише "Апостроф".

"Коли приїхали журналісти, то директор школи сказав, що у всьому наша вина, що ми не поїли з ранку, тому погано було. В результаті в кущах школи знайшли балони з газом", - згадала учениця школи Аріна Іванова.

При цьому діти розповіли, що їх евакуювали не відразу. Багатьох учнів відправили на заняття, незважаючи на ситуацію, що склалася.

"Завучі і вчителі покликали нашого медбрата. Він почав приводити дітей до тями, але тих, кому було погано, ставало все більше і більше: спочатку двоє, потім вже тринадцять... - повідомила одна з учениць. - Тих, хто нормально себе почував, відправили на уроки. А потім буквально хвилин через 15 дали дуже довгий дзвінок і почали евакуювати нас на задній двір школи. Ми всі були там, а швидкі їздили одна за однією, і поліції дуже багато було".

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час шкільної лінійки 8 травня у м.Новомосковськ Дніпропетровської області діти масово відчули запаморочення і нездужання.