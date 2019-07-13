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Знайшли в сейфі у діда: на Рівненщині вибухом вбило двох дітей

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У смт Смига Дубенського району на Рівненщині під час спроби відкрити сейф, який знаходився у господарській будівлі на приватному подвір'ї, стався вибух невідомого предмета, у результаті чого загинули двоє дітей.

Про це повідомляє прес служба ДСНС. На місці події працювала слідчо-оперативна група Дубенського відділу поліції і області, а також працівники вибухотехнічного відділу ГУНП. Поліцейські встановлюють всі обставини трагедії.

У той же час, В'ячеслав Аброськін уточнив, що вибух стався у літній кухні. Хлопчик 2006 р. н. і дівчинка 2007 р. н. взяли у сейфі свого діда якийсь невідомий предмет.

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Знайшли в сейфі у діда: на Рівненщині вибухом вбило двох дітей

Прес-служба Нацполіціі (ілюстративне фото)

Саме він пізніше здетонував і вбив обох. Діти померли на місці події.

Відзначається, що тепер літній чоловік буде нести кримінальну відповідальність.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Херсонщині водій легкового автомобіля на швидкості протаранив мопед, на якому 15-річний школяр віз 7-річну сестричку. Діти загинули на місці.

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Особа
В'ячеслав Аброськін
Місце
Україна Рівне
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Олесь Андрій
Олесь Андрій
А за що дід буде нести відповідальність-по якій статті?
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Это просто ужас, за последних пару месяцев столько детей погибло, почти ежедневно тоагедии.
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Ну вот кто дал старой галычанской обезьяне гранату?
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CARGO 100
CARGO 100
Миценко Андрей, хорошо, шо ему "Молот" не дали заныкать, а то бы и соседей, их свиней и бычков "положил" бы ...
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