"Знайшли те місце": АТОвець розповів про слабкість в обороні захопленої Горлівки

У серпні виповнюється п'ять років боям української армії з терористами "Л/ДНР" поблизу кордонів з Росією, які завершилися оточенням ЗСУ в "Південному котлі" і вторгненням військ РФ.

Військовослужбовець Іван Журавльов, який брав участь у визволенні Слов'янська, в інтерв'ю "Апострофу" згадав, що ЗСУ були близькі до того, щоб також звільнити Горлівку.

"Я думаю, що ми знайшли те місце, куди можна було непомітно для ворога завести цілу колону. Ми вже знали, де знаходяться мінні поля, де вони підірвали мости, де створили перешкоди для просування важкої техніки, але ми намацали маршрут, по якому ми могли б зайти в тил бойовикам. Була така можливість", - розповів він.

За словами Журавльова, коли українські захисники поверталися, то вже тоді Росія почала перекидати на Донбас важку техніку і свої підрозділи.

"Для того, щоб наш відступ був більш-менш рівномірним, треба було утримати Саур-Могилу, тому що на ній знаходилися наші коригувальники, і з цієї висоти можна було на великій відстані стежити за пересуванням російських військ", - розповів він.

Українські бійці, які підняли прапор над Слов'янськом (зліва направо): Влад Волошин, Василь Ковальчук, Іван Журавльов apostrophe.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористів на Донбасі останнім часом "пробило" на фантазії. Так, напередодні в "ДНР" заявили, що нібито "прорвали оборону ЗСУ" і протягом доби доберуться до Києва.

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