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8 жовтня • оновлено в 13:36
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/ Розслідування

Знайшли мільйони і золоті злитки: суд ухвалив скандальне рішення щодо ексглави Держаудитслужби

29.5т Читати матеріал російською

Вищий антикорупційний суд у понеділок, 7 жовтня, закрив справу про незаконне збагачення колишньої глави Державної аудиторської служби Лідії Гаврилової.

Про відповідне рішення пресслужба ВАКС поінформувала на сторінці у Facebook. У суді наголосили, що розслідування зупинили, оскільки законодавча норма про незаконне збагачення втратила силу через визнання її неконституційною.

"У той же час ВАКС тлумачить чинне законодавство шляхом практичної реалізації принципу верховенства права та керуючись ст. 7 Конвенції про захист прав людини й основних свобод. У зв'язку з тим, що зазначена постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку, в підготовчому судовому засіданні було оголошено перерву", – йдеться у повідомленні.

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Лідія Гаврилова

Лідія Гаврилова

nikorupciji.org

Водночас, як повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, колишня глава Держаудитслужби продовжує бути обвинуваченою у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України (Умисне недостовірне декларування).

Нагадаємо:

Як писав OBOZREVATEL, раніше у президента України Володимира Зеленського заявили, що відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення є одним із пріоритетних завдань.

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Місце
Україна
Теги
Вищий антикорупційний суд Спеціалізована антикорупційна прокуратура розслідування
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Валевич Борис
Валевич Борис
зачем такой суд народу нужен? плодить только новых взяточников в мантиях?
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Fors Serg
Fors Serg
У петяноидов видать память отшибло, раз не помнят, что ВАКС формировался при "папередниках". А шоколадная шайка упиралась руками, ногами, и всем остальными частями тела, чтобы международные эксперты не имели права голоса в квалифкомиссии по отбору судей ВАКС. Да и статью про "Незаконне збагачення" они прописали таким образом, чтобы в случае надвигающегося шухера ее можно было бы обжаловать в КСУ.
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Туман Влад
Туман Влад
Вот и замечательно, канешна правильное и мудрое решение, шож тут такого какие то слитки золотые, их у каждого украинца как спичечных коробков в кухонном ящике )))
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