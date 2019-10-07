Знайшли мільйони і золоті злитки: суд ухвалив скандальне рішення щодо ексглави Держаудитслужби

Вищий антикорупційний суд у понеділок, 7 жовтня, закрив справу про незаконне збагачення колишньої глави Державної аудиторської служби Лідії Гаврилової.
Про відповідне рішення пресслужба ВАКС поінформувала на сторінці у Facebook. У суді наголосили, що розслідування зупинили, оскільки законодавча норма про незаконне збагачення втратила силу через визнання її неконституційною.
"У той же час ВАКС тлумачить чинне законодавство шляхом практичної реалізації принципу верховенства права та керуючись ст. 7 Конвенції про захист прав людини й основних свобод. У зв'язку з тим, що зазначена постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку, в підготовчому судовому засіданні було оголошено перерву", – йдеться у повідомленні.
Лідія Гаврилова
nikorupciji.org
Водночас, як повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, колишня глава Держаудитслужби продовжує бути обвинуваченою у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України (Умисне недостовірне декларування).
Нагадаємо:
За версією слідства, Гаврилова протягом 2015-2016 років отримала активів на 9,92 млн грн. До того ж законність їхнього придбання не підкріплювалася доказами, зібраними детективами НАБУ. Останні під час обшуку в чиновниці знайшли, зокрема, золоті злитки.
Сама очільниця Держаудитслужби пояснювала претензії НАБУ "помстою" і заявляла, що золоті злитки, як у неї, "є у кожного громадянина України".
Пізніше вона стверджувала, нібито злитки – це подарунки від близьких родичів.
Як писав OBOZREVATEL, раніше у президента України Володимира Зеленського заявили, що відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення є одним із пріоритетних завдань.
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