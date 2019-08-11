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Знайшли мертвою у ванній: в Харкові трапилася трагедія з дитиною

5.1т Читати матеріал російською

У Харкові в суботу, 10 серпня, однорічний хлопчик, залишений без нагляду, потонув у ванні.

Про трагедію повідомила прес-служба ГУ Національної поліції в Харківській області

"Попередньо встановлено, що близько 18:00 батько дитини, набравши повну ванну води, повів сина купатися і залишив його у ванній кімнаті без нагляду на кілька хвилин. Коли чоловік повернувся в кімнату, він виявив дитину під водою. Медики, які прибули за викликом, констатували смерть дитини", – сказано в повідомленні.

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Ілюстрація

Ілюстрація

today.kz

Тіло малюка без видимих ознак насильства було направлено в морг. За фактом смерті вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Каховці Херсонської області мати впустила однорічну дитину в підвал, у результаті чого дівчинка померла.

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Місце
Україна Харків
Теги
Харків дитина померла дитина
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