Знайшли крайнього: НАБУ змусили розслідувати вигадану ''схему'' Луценка

Національне антикорупційне бюро України зобов'язали розпочати розслідування за фактом нібито одержання неправомірної вигоди генеральним прокурором України Юрієм Луценком у змові зі своїм першим заступником Дмитром Сторожуком.

Відповідне розпорядження закріплене в рішенні Солом'янського районного суду Києва від 10 січня 2019 року.

Зазначається, що 17 жовтня 2018 року на особистому прийомі у голови СБУ Василя Грицака на Луценка і Сторожука подали заяву про вчинення кримінального корупційного злочину. Зокрема заявник стверджує, що Луценко і Сторожук нібито скоїли правопорушення за статтею 27 (види співучасників), 28 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою), частиною 2 статті 364 (зловживання владою або службовим становищем), частиною 1 статті 396 (приховування злочину), частиною 2 статті 366 (службове підроблення), частиною 2 статті 368 (одержання хабара), 382 (невиконання судового рішення) Кримінального кодексу України.

СБУ 30 жовтня 2018 року направила звернення до НАБУ "у зв'язку із віднесенням розслідування злочинів до їхньої компетенції".

Юрій Луценко Facebook Юрія Луценка

У НАБУ зазначили, що не знайшли ознак складу кримінальних злочинів, віднесених до підслідності детективів бюро, в діях Луценка і Сторожука, тому не будуть вносити відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Після цього заявник звернувся до суду з вимогою внести відомості до ЄРДР.

"Суд постановив зобов'язати посадову особу НАБУ не пізніше 24 годин після отримання копії постанови внести до ЄРДР відомості про кримінальні правопорушення... почати розслідування через 24 години з моменту внесення таких відомостей", — йдеться у рішенні суду. Зазначається, що рішення оскарженню не підлягає.

НАБУ "Радіо Свобода"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Луценко заявив, що Генеральна прокуратура України за останній рік має багато перемог у боротьбі з корупцією, де в судах довели вину корупціонерів і винесли їм реальні вироки.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!