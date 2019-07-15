Знайшли два тіла: стало відомо про загадкову загибель українського моряка

На борту одного з танкерів в Індійському океані, неподалік від Шрі-Ланки, виявили тіла двох членів екіпажу з України та Росії.
Інцидент стався на судні Gas Aegean, яке слідувало під ліберійським прапором, пише благодійний фонд допомоги морякам "Ассоль".
Відомо, що загиблі – 34-річний механік з Ізмаїла (Одеська область) і 39-річний моряк із РФ.
Танкер прямував із Франції до Східної Індії, але змінив курс і зайшов у порт Трінкомалі (Шрі-Ланка).
Причина одночасної смерті двох моряків поки невідома. Правоохоронці розпочали слідство, в ході якого повинні встановити деталі інциденту. Тіла загиблих відправили на експертизу.
Одна з версій смерті – отруєння, оскільки, за непідтвердженими даними, напередодні того, що сталося, чоловіки розпивали медичний спирт, який вони дістали в госпіталі.
Ілюстрація. Танкер Gas Aegean
VesselFinder
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські моряки, які перебували на затриманому в грудні 2018 року Збройними силами Єгипту танкері з нафтою Sea Shark, повернулися на батьківщину.
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