Знайшли чужу ДНК під нігтями: у смерті школяра з Прилук з’явилися нові деталі

Під нігтями Дениса Чаленка, який загинув за таємничих обставин у Прилуках на Чернігівщині, виявили епітелій чужої шкіри.

Справу нарешті будуть розслідувати як умисне вбивство. Про це йдеться в сюжеті "ТСН" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що фахівці нині проводять додаткові експертизи, зокрема й аналіз ДНК. Результати досліджень будуть надані слідству 3 грудня.

Денис Чаленко

Також повідомляється, що поліція нарешті вирішила змінити правову кваліфікацію кримінального правопорушення – умисне вбивство, хоча раніше його розслідували як порушення правил дорожнього руху. Правоохоронці сподіваються, що їм вдасться розкрити справу швидко.

Водночас біля місцевого відділення поліції знову влаштували протестні збори рідні Дениса, а також місцеві жителі. Вони все ще не вірять у справедливу роботу слідчих, стверджуючи, що за останній місяць розкриття цього злочину майже ніяк не зрушило з місця.

Батьки Дениса Чаленка ТСН

"Ніхто не хоче розслідувати справу, тягнуть резину, щоб люди заспокоїлися", – зазначив батько загиблого.

Крім цього, люди впевнені в причетності поліції до вбивства 14-річного юнака. Хоч у правоохоронних органах і повідомили, нібито тих, кого батьки вважають винними в смерті сина, звільнили з посад, – містяни стверджують, що насправді ті продовжують працювати.

Рідні загиблого школяра та місцеві активісти вимагатимуть справедливого розслідування справи ТСН

"Для того, щоб залучити когось до дисциплінарної або кримінальної відповідальності, необхідно отримати певну кількість доказів. Давати оцінку будуть прокуратура і суд", – відповів на це в. о. глави Прилуцької поліції Сергій Сторожук.

Але рідні школяра та прилуцькі активісти, котрі давно висловлюють невдоволення роботою місцевих правоохоронців, налаштовані до кінця боротися за справедливе слідство і вимагають покарання винуватців загибелі юнака. Якщо цього не відбудеться – продовжать протести.

Вони обіцяють продовжити протести під відділенням поліції ТСН

Крім цього, батьки загиблого Дениса навіть готові вдатися до ексгумації тіла сина, щоб встановити обставини його смерті. Зазначається, що вони знайшли в Німеччині експертів, які проведуть таку процедуру, а також людей, які все оплатять.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

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