Знайомому Максима Плохого у Харкові оголосили підозру: в чому звинувачують

Ймовірному спільникові луцького терориста Максима Плохого (Кривоша) в Харкові оголосили підозру в незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами.

Про це "Укрінформ" повідомив прессекретар прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко. На даний момент 43-річний чоловік перебуває у Харківському СІЗО.

Затриманому загрожує до семи років позбавлення волі.

"Досудовим розслідуванням було встановлено, що напередодні харків'янин отримав поштове відправлення від людини, що захопила заручників у місті Луцьк. За словами харків'янина, він отримав монети. Зараз ця інформація перевіряється", – розповів Чубенко.

За його словами, чоловік мав і інші контакти з терористом. Прокуратура проситиме взяття підозрюваного під варту. Очікується, що запобіжний захід чоловікові обиратимуть 23 липня.

Раніше OBOZREVATEL писав, що правоохоронці показали фото ймовірного спільника луцького терориста Максима Плохого (Кривоша) у Харкові. Чоловіка затримали за місцем проживання та вилучили у нього боєприпаси.