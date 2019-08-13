Знайомилися в мережі під виглядом жінок: СБУ викрила хитрий спосіб вербування українців

Російські спецслужби і підконтрольні їм представники "МГБ Л/ДНР" намагалися завербувати військовослужбовців Збройних сил України через соціальні мережі.

Як встановила військова контррозвідка Служби безпеки, терористи спочатку встановлювали особистий контакт у соцмережах під виглядом осіб жіночої статі. Потім вони пропонували українським воїнам передавати інформацію військового і громадсько-політичного характеру за гроші, передає прес-служба відомства.

Співробітники СБУ, зокрема, викрили вербувальний підхід ФСБ РФ до керівника одного з підрозділів ЗСУ, який проходить службу в районі проведення Операції Об'єднаних сил (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Через одну із соцмереж підконтрольна російським спецслужбам особа встановила і підтримувала контакти з українським військовослужбовцем. Жінка під час розвитку нібито особистих стосунків дізналася про його службу в ЗСУ.

Під час листування вона запропонувала військовому здійснювати збір інформації в інтересах ФСБ за грошову винагороду, особливо підкреслюючи "матеріальні переваги співпраці зі спецслужбами Росії", – сказано в повідомленні.

Колаж

Жінка також заявляла, що в разі надання представникам іноземної сторони важливих даних, військовому буде забезпечений виїзд до РФ із можливістю отримання житла.

Після отримання цієї "пропозиції" військовослужбовець звернувся до співробітників української спецслужби та надав докладні показання про обставини вербування.

Служба безпеки України закликала користувачів соцмереж бути пильними і в разі отримання вербувальних пропозицій від іноземних спецслужб наполегливо звертатися в СБУ.

Прес-служба додала, що громадян, які відмовилися від злочинних завдань іноземної держави, іноземної організації або їх представників і добровільно заявили органам державної влади про свій зв'язок із ними та про отримане завдання, звільняють від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 111 КК.

Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що російський представник місії ОБСЄ на Донбасі Микола Алексєєв постив у соцмережах побажання смерті українцям і прославляв терористів "ДНР" і "ЛНР".

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