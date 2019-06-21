"Знайдуть цапа-відбувайла?" Відкрилися нюанси вбивства журналіста Комарова в Черкасах

Справа про вбивство журналіста Вадима Комарова в Черкасах має розслідуватися за статтею 348-1 Кримінального кодексу України, яка передбачає посилене покарання за злочин, скоєний у зв'язку з його професійною діяльністю.

А зараз провадження у справі ведеться за статтею 115 КК (просто "Умисне вбивство"), розповів в ефірі ObozTV колега загиблого, секретар Національної спілки журналістів України Валерій Макєєв.

За словами Макєєва, правоохоронці відмовляються порушувати справу за статтею 348-1, мотивуючи це "відсутністю 100% доказів".

"Ну слухайте, немає на 100% доказів. Немає відео самого замаху? Так завтра ви можете сказати "споткнулся, упал, очнулся, гипс", – обурився журналіст.

Він переконаний, що жорстоке побиття Комарова "на 99%" пов'язане з його роботою.

"Так, правоохоронці розглядають версію професійної діяльності. Мене дивує, коли вони озвучують й інші версії. Такі як пограбування. Жодних підстав для цього немає. Але я не здивуюся, якщо через деякий час, коли треба буде закрити і підшити (справу. – Ред. ), знайдуть якогось цапа-відбувайла і скажуть, що було саме щось інше", – зазначив Макєєв.

При цьому він визнав, що не уявляє, за яку конкретну справу Комарова могли вбити.

Макєєв розповів, що Комаров займався викриттям корупції в органах Черкаської міської влади, а також проводив власні розслідування.

"Але це може бути будь-яка справа, якою він займався останні два роки. Два роки тому на нього також було скоєно замах, він лежав у реанімації. Такого рівня розслідувача на Черкащині більше немає. Він був №1", – наголосив він.

"На моє оціночне судження, жодне з цих розслідувань не тягнуло на те, щоб за це вбивати. Але якщо уявити, як могло бути сприйнято це розслідування в чиїйсь хворій голові, то і до цього могло дійти. Але тоді коло підозрюваних різко звужується. Це можуть бути 2-3 особи, які на виду", – резюмував секретар НСЖУ.

Вадим Комаров помер 20 червня сторінка Вадима Комарова / Facebook

Як писав OBOZREVATEL :

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