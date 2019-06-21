ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Розслідування

"Знайдуть цапа-відбувайла?" Відкрилися нюанси вбивства журналіста Комарова в Черкасах

684Читати матеріал російською

Справа про вбивство журналіста Вадима Комарова в Черкасах має розслідуватися за статтею 348-1 Кримінального кодексу України, яка передбачає посилене покарання за злочин, скоєний у зв'язку з його професійною діяльністю.

А зараз провадження у справі ведеться за статтею 115 КК (просто "Умисне вбивство"), розповів в ефірі ObozTV колега загиблого, секретар Національної спілки журналістів України Валерій Макєєв.

За словами Макєєва, правоохоронці відмовляються порушувати справу за статтею 348-1, мотивуючи це "відсутністю 100% доказів".

"Ну слухайте, немає на 100% доказів. Немає відео самого замаху? Так завтра ви можете сказати "споткнулся, упал, очнулся, гипс", – обурився журналіст.

Новини
Помер побитий у Черкасах журналіст: усі деталі трагедії

Він переконаний, що жорстоке побиття Комарова "на 99%" пов'язане з його роботою.

"Так, правоохоронці розглядають версію професійної діяльності. Мене дивує, коли вони озвучують й інші версії. Такі як пограбування. Жодних підстав для цього немає. Але я не здивуюся, якщо через деякий час, коли треба буде закрити і підшити (справу. – Ред. ), знайдуть якогось цапа-відбувайла і скажуть, що було саме щось інше", – зазначив Макєєв.

При цьому він визнав, що не уявляє, за яку конкретну справу Комарова могли вбити.

Новини
''Приспали лікарі'': навколо смерті відомого українського журналіста розгорівся скандал

Макєєв розповів, що Комаров займався викриттям корупції в органах Черкаської міської влади, а також проводив власні розслідування.

"Але це може бути будь-яка справа, якою він займався останні два роки. Два роки тому на нього також було скоєно замах, він лежав у реанімації. Такого рівня розслідувача на Черкащині більше немає. Він був №1", – наголосив він.

"На моє оціночне судження, жодне з цих розслідувань не тягнуло на те, щоб за це вбивати. Але якщо уявити, як могло бути сприйнято це розслідування в чиїйсь хворій голові, то і до цього могло дійти. Але тоді коло підозрюваних різко звужується. Це можуть бути 2-3 особи, які на виду", – резюмував секретар НСЖУ.

Вадим Комаров помер 20 червня

Вадим Комаров помер 20 червня

сторінка Вадима Комарова / Facebook

Як писав OBOZREVATEL :

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Валерій Макєєв
Місце
УкраїнаЧеркаси
Теги
помер журналістЗМІкорупціявбивствоНаціональна поліція України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel