"Знайдуть цапа-відбувайла?" Відкрилися нюанси вбивства журналіста Комарова в Черкасах

Справа про вбивство журналіста Вадима Комарова в Черкасах має розслідуватися за статтею 348-1 Кримінального кодексу України, яка передбачає посилене покарання за злочин, скоєний у зв'язку з його професійною діяльністю.
А зараз провадження у справі ведеться за статтею 115 КК (просто "Умисне вбивство"), розповів в ефірі ObozTV колега загиблого, секретар Національної спілки журналістів України Валерій Макєєв.
За словами Макєєва, правоохоронці відмовляються порушувати справу за статтею 348-1, мотивуючи це "відсутністю 100% доказів".
"Ну слухайте, немає на 100% доказів. Немає відео самого замаху? Так завтра ви можете сказати "споткнулся, упал, очнулся, гипс", – обурився журналіст.
Він переконаний, що жорстоке побиття Комарова "на 99%" пов'язане з його роботою.
"Так, правоохоронці розглядають версію професійної діяльності. Мене дивує, коли вони озвучують й інші версії. Такі як пограбування. Жодних підстав для цього немає. Але я не здивуюся, якщо через деякий час, коли треба буде закрити і підшити (справу. – Ред. ), знайдуть якогось цапа-відбувайла і скажуть, що було саме щось інше", – зазначив Макєєв.
При цьому він визнав, що не уявляє, за яку конкретну справу Комарова могли вбити.
Макєєв розповів, що Комаров займався викриттям корупції в органах Черкаської міської влади, а також проводив власні розслідування.
"Але це може бути будь-яка справа, якою він займався останні два роки. Два роки тому на нього також було скоєно замах, він лежав у реанімації. Такого рівня розслідувача на Черкащині більше немає. Він був №1", – наголосив він.
"На моє оціночне судження, жодне з цих розслідувань не тягнуло на те, щоб за це вбивати. Але якщо уявити, як могло бути сприйнято це розслідування в чиїйсь хворій голові, то і до цього могло дійти. Але тоді коло підозрюваних різко звужується. Це можуть бути 2-3 особи, які на виду", – резюмував секретар НСЖУ.
Вадим Комаров помер 20 червня
сторінка Вадима Комарова / Facebook
Як писав OBOZREVATEL :
Вранці 4 травня в центрі Черкас побили відомого місцевого журналіста Вадима Комарова.
Була озвучена версія, що причиною нападу стали його публікації про корупцію серед чиновників міста. Резонансні матеріали Комарова викликали гостру реакцію місцевих мешканців.
20 червня Комаров помер в лікарні, так і не вийшовши з коми.
Незабаром після його смерті Національна поліція України опублікувала фоторобот і прикмети підозрюваного в нападі.
Правоохоронці повідомили, що відпрацьовують три основні версії: професійна діяльність потерпілого, раптова сварка з невстановленою особою і вбивство з корисливих мотивів.
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