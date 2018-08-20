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Знайдено "зелених чоловічків", котрі захоплювали Крим: опубліковані фото і дані

10.7тЧитати новину російською

В ході проведення OSINT-розвідки в мережі знайдено 10 морпіхів Збройних сил РФ, які брали участь в окупації Криму у 2014 році.

Як повідомляється в розслідуванні міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm, всі вони були нагороджені державними нагородами РФ "За повернення Криму".

Всі ці 10 росіян у 2014 році служили у 810-й окремій бригаді морської піхоти ЧФ РФ (в/ч 13140, м. Севастополь, тимчасово окупована територія України).

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Михайло Комлєв

30.05.1991 р.н., родом із Саратова, зараз живе у Москві, мобілізувався на службу в армію влітку 2013 року, служив у 810-й ОБрМП, молодший сержант. Має медаль за окупацію Криму.

В альбомі Комлєва є групова фотографія з товаришами по службі, у всіх на грудях такі самі медалі.

Шульга Анатолій

31 грудня 1992 р.н., Ростов-на-Дону, Росія. Проходив строкову службу у 810-й ОБрМП ЧФ РФ.

Нагороджений медаллю за окупацію Криму.

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Єрьомін Артем

01.11.1994 р.н., Урюпінськ, Волгоградська область Росії. Проходив строкову службу у 810-й ОБрМП ЧФ РФ.

Також в Instagram Єрьомін опублікував фотографію медалі за окупацію Криму:

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Андрій Петренко

10.08.1995 р.н., Морозовськ, РФ. Проходив строкову службу у 810-й ОБрМП ЧФ РФ. Нагороджений медаллю за окупацію Криму.

Артем Злобін

13.07.1995 р.н., Морозовськ, Росія. Проходив строкову службу у 810-й ОБрМП ЧФ РФ. Нагороджений медаллю за окупацію Криму.

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Олександр Акользін

05.08.1993 р.н., Волгодонськ, Росія. Проходив строкову службу у 810-й ОБрМП ЧФ РФ. Нагороджений медаллю за окупацію Криму.

Павло Кузьмінов

12.07.1994 р.н., Станиця Теміжбекська, Краснодарський край РФ. Проходив строкову службу у 810-й ОБрМП ЧФ РФ. Нагороджений медаллю за окупацію Криму.

Олександр Мунте

02.06.1993 р.н., Новочеркаськ, РФ. Проходив строкову службу у 810-й ОБрМП. Нагороджений медаллю за окупацію Криму.

Максим Стариков

19.10.1990 р.н., Магнітогорськ, РФ. Проходив строкову службу у 810-й ОБрМП ЧФ РФ. Нагороджений медаллю за окупацію Криму.

Олексій Чирков

07.06.1993 р.н., Воткинськ, РФ. Проходив строкову службу у 810-й ОБрМП ЧФ РФ. Нагороджений медаллю за окупацію Криму.

Нагадаємо, раніше колишній військовослужбовець Військово-морських сил України у Криму Андрій Рапопорт заявив, що військові частини на півострові у 2014 році захоплювали козаки, після чого туди заходили військові Чорноморського флоту Росії.

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Теми
Російсько-український конфліктанексія Криму
Місце
Україна
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Tinin Alex
Tinin Alex
Ну всё в принципе теперь понятно - на 10 морпехов санкции надо наложить.... И Крым можно из под санкций убирать. Хотя крыму на санкции насрать. Но хохлу будет перемога.
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Banderacaput Sergey
Banderacaput Sergey
Просто, укропам - обидно очень. Ведь в результате революции гидности - освободились только крымчане, а укропы - так и остались в своей поганой "украине", - безмозглым манипулируемым быдлом, - рабами нерусских хозяев, нищими и зачуханными...
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Базака Татьяна
Базака Татьяна
Добрый дегь, у кoго гипертония - срoчнo чиcтитe соcуды! Этo навсeгдa сбивaeт давлeние до 120/80 за 1 кyрс http://bestua.maminforum.com
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