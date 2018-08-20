Знайдено "зелених чоловічків", котрі захоплювали Крим: опубліковані фото і дані

В ході проведення OSINT-розвідки в мережі знайдено 10 морпіхів Збройних сил РФ, які брали участь в окупації Криму у 2014 році.

Як повідомляється в розслідуванні міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm, всі вони були нагороджені державними нагородами РФ "За повернення Криму".

Всі ці 10 росіян у 2014 році служили у 810-й окремій бригаді морської піхоти ЧФ РФ (в/ч 13140, м. Севастополь, тимчасово окупована територія України).

Михайло Комлєв

30.05.1991 р.н., родом із Саратова, зараз живе у Москві, мобілізувався на службу в армію влітку 2013 року, служив у 810-й ОБрМП, молодший сержант. Має медаль за окупацію Криму.

В альбомі Комлєва є групова фотографія з товаришами по службі, у всіх на грудях такі самі медалі.

Шульга Анатолій

31 грудня 1992 р.н., Ростов-на-Дону, Росія. Проходив строкову службу у 810-й ОБрМП ЧФ РФ.

Нагороджений медаллю за окупацію Криму.

Єрьомін Артем

01.11.1994 р.н., Урюпінськ, Волгоградська область Росії. Проходив строкову службу у 810-й ОБрМП ЧФ РФ.

Також в Instagram Єрьомін опублікував фотографію медалі за окупацію Криму:

Андрій Петренко

10.08.1995 р.н., Морозовськ, РФ. Проходив строкову службу у 810-й ОБрМП ЧФ РФ. Нагороджений медаллю за окупацію Криму.

Артем Злобін

13.07.1995 р.н., Морозовськ, Росія. Проходив строкову службу у 810-й ОБрМП ЧФ РФ. Нагороджений медаллю за окупацію Криму.

Олександр Акользін

05.08.1993 р.н., Волгодонськ, Росія. Проходив строкову службу у 810-й ОБрМП ЧФ РФ. Нагороджений медаллю за окупацію Криму.

Павло Кузьмінов

12.07.1994 р.н., Станиця Теміжбекська, Краснодарський край РФ. Проходив строкову службу у 810-й ОБрМП ЧФ РФ. Нагороджений медаллю за окупацію Криму.

Олександр Мунте

02.06.1993 р.н., Новочеркаськ, РФ. Проходив строкову службу у 810-й ОБрМП. Нагороджений медаллю за окупацію Криму.

Максим Стариков

19.10.1990 р.н., Магнітогорськ, РФ. Проходив строкову службу у 810-й ОБрМП ЧФ РФ. Нагороджений медаллю за окупацію Криму.

Олексій Чирков

07.06.1993 р.н., Воткинськ, РФ. Проходив строкову службу у 810-й ОБрМП ЧФ РФ. Нагороджений медаллю за окупацію Криму.

Нагадаємо, раніше колишній військовослужбовець Військово-морських сил України у Криму Андрій Рапопорт заявив, що військові частини на півострові у 2014 році захоплювали козаки, після чого туди заходили військові Чорноморського флоту Росії.

Дивіться відео по темі