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Знайдено тіло зниклої на Одещині 11-річної Даші

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У середу, 19 червня, в селі Іванівка Одеської області знайшли тіло зниклої 11-річної Даші Лук'яненко.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

"Тільки що при обстеженні території в селі Іванівці поліцейські провели невідкладний обшук в одному з домоволодінь селища. У результа обшуку поліцейські виявили ймовірне тіло зниклої Дарини Лук'яненко", – сказано в повідомленні.

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Знайдено тіло зниклої на Одещині 11-річної Даші

Нацполіція

Відзначається, що співробітники поліції намагаються дістати тіло дитини з вигрібної ями. Після чого він буде направлений на судмедекспертизу, а також проведено упізнання родичами.

Джерело в правоохоронних органах підтвердило OBOZREVATEL, що тіло дійсно належить зниклій дівчинці. Співробітник відділу ювенальної превенції ГУНП в Одеській області Дмитро Ревун також розповів, що підозрюваний, якому належить домоволодіння, був затриманий.

"Очевидно, вона померла через дії мерзенної, поганої і скривдженої істоти, яка не варта називатися людиною. У вигрібній ямі знайшли тіло і зараз на рідних і близьких чекає справжнє пекло на землі – впізнання тіла і наступні експертизи", – поділився він.

"Зараз власника будинку як основного підозрюваного доставляють у відділення поліції для допиту", – розповів глава Нацполіціі Сергій Князєв.

Відзначається, що місце, де знайшли тіло Даші, знаходиться неподалік від звичайного маршруту дівчинки з дому в танцювальний гурток.

Як уточнює "Думська", затриманому 25 років, і його будинок знаходиться неподалік від звичайного маршруту дівчинки з дому в танцювальний гурток. Відзначається, що пошукова група заходила в цей двір у перший же день: її привели туди службові собаки. Однак тоді пошукачі не приділили цьому місцю належної уваги.

При цьому, як повідомили користувачі під постом Нацполіціі, підозрюваний чоловік – сусід дівчинки, який нещодавно звільнився з місць позбавлення волі.

За даними волонтера Сергія Крайма, сусіда допитували два дні, проте він не зізнавався у скоєному до тих пір, поки його не видала місцева мешканка. За його словами, вбивство дівчинки трапилося саме в тому місці, де жителі Іванівки чули крик.

Новина оновлюється.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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ХаркiвTheBest Вiктор
ХаркiвTheBest Вiктор
Какие же люди мрази всё-таки...
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Васильєв Артем
Васильєв Артем
Четвертувати винну мразь! Ніякого тюремного терміну. Тільки самосуд
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