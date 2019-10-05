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6 жовтня • оновлено в 18:00
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/ Розслідування

Знайдено тіла загиблих: на Донбасі прогримів потужний вибух. Фото з місця трагедії

13.8т Читати матеріал російською

У багатоквартирному будинку міста Мар'їнка Донецької області пролунав вибух, який забрав життя двох людей.

Як повідомляє пресслужба Національної поліції України, трагедія трапилася в суботу, 5 жовтня, близько 15.20. Про подію поліцейських повідомили місцеві жителі.

Загиблими виявилися чоловік та жінка. Наразі причина вибуху невідома, правоохоронці встановлюють обставини загибелі людей. На місці трагедії працює поліція та екстрені служби.

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Вибух у будинку в Мар'янці

Національна поліція України

"Вирішується питання про відкриття кримінального провадження", – йдеться у повідомленні ДСНС.

Місце НП

Місце НП

Нацполіція України

Місце НП

Місце НП

Нацполіція України

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 жовтня на Лук'янівці у Києві трапився вибух в одній із квартир п'ятиповерхового будинку. Постраждала одна людина.

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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
шош там уголовного..так ,мелкая хулиганка.
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Журавлев Сергей
Журавлев Сергей
Ишак диванный-ты там был?
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Все как всегда. АТОшник надрался и решил выпендрится перед сексобъектом обращением с гранатой. Но граната не тёлка и не поддалась.
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Журавлев Сергей
Журавлев Сергей
Мельников Дмитрий, Димасиик-сучонок.ты крутой.как бараньи яйца-сидядома!!!
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Mak Alex
Mak Alex
Мельников Дмитрий, ти як завжди,хотів блиснути всезнайством,а як завжди всрався.
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