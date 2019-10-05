Знайдено тіла загиблих: на Донбасі прогримів потужний вибух. Фото з місця трагедії

У багатоквартирному будинку міста Мар'їнка Донецької області пролунав вибух, який забрав життя двох людей.

Як повідомляє пресслужба Національної поліції України, трагедія трапилася в суботу, 5 жовтня, близько 15.20. Про подію поліцейських повідомили місцеві жителі.

Загиблими виявилися чоловік та жінка. Наразі причина вибуху невідома, правоохоронці встановлюють обставини загибелі людей. На місці трагедії працює поліція та екстрені служби.

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Вибух у будинку в Мар'янці Національна поліція України

"Вирішується питання про відкриття кримінального провадження", – йдеться у повідомленні ДСНС.

Місце НП Нацполіція України

Місце НП Нацполіція України

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 жовтня на Лук'янівці у Києві трапився вибух в одній із квартир п'ятиповерхового будинку. Постраждала одна людина.

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