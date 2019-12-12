Знайдено тіла всіх загиблих під час пожежі в коледжі Одеси

Кількість загиблих внаслідок пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу зросла до 16 осіб.

Як повідомляє пресслужба ДСНС, вранці 12 грудня рятувальники з-під завалів дістали останніх людей, що вважалися зниклими.

Всього через пожежу загинули 16 осіб – двоє померли в лікарні, ще чотирнадцять були знайдені на місці трагедії. Також у вогні постраждали 30 містян, з них ще вісім залишаються в лікарні.

Рятувальники далі продовжують роботи з розбирання завалів і демонтажу аварійних елементів конструкцій будівлі. Всього до ліквідації наслідків пожежі залучено 222 людини і 37 одиниць техніки, з них від ДСНС 67 представників особового складу та вісім одиниць техніки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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