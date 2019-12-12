Знайдено тіла всіх загиблих під час пожежі в коледжі Одеси

Кількість загиблих внаслідок пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу зросла до 16 осіб.
Як повідомляє пресслужба ДСНС, вранці 12 грудня рятувальники з-під завалів дістали останніх людей, що вважалися зниклими.
Всього через пожежу загинули 16 осіб – двоє померли в лікарні, ще чотирнадцять були знайдені на місці трагедії. Також у вогні постраждали 30 містян, з них ще вісім залишаються в лікарні.
Рятувальники далі продовжують роботи з розбирання завалів і демонтажу аварійних елементів конструкцій будівлі. Всього до ліквідації наслідків пожежі залучено 222 людини і 37 одиниць техніки, з них від ДСНС 67 представників особового складу та вісім одиниць техніки.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
4 грудня масштабна пожежа охопила Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.
5 грудня приблизно о 18:00 годині з-під завалів дістали перше знайдене тіло. 6 грудня з-під завалів рятувальники дістали тіла ще двох жертв пожежі.
У ніч на 7 грудня було знайдено ще одне тіло. Ввечері 7 грудня в лікарні помер рятувальник.
Вранці 8 грудня під завалами були знайдено ще два тіла.
OBOZREVATEL вдалося поспілкуватися зі свідком перших хвилин пожежі. Він розповів, як рятувалися діти.
Також одесити масово здавали кров для постраждалих, через що в міському центрі переливання крові утворилася гігантська черга.
11 грудня суд ухвалив рішення щодо директорки згорілого коледжу. Вона була відправлена під цілодобовий домашній арешт.
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