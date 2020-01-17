Посаду отримав не випадково: що відомо про застреленого в Харкові директора кладовища

Вбивство директора кладовища в Харкові 48-річного Віталія Шульги могло бути пов'язано з бандитськими розбірками. Весь похоронний бізнес у країні тісно пов'язаний з криміналітетом, вважають експерти. І перша столиця – не виняток.

OBOZREVATEL з'ясував, що Шульга вже ставав жертвою нападу, а його дружина займається хутряним бізнесом. А також – хто завідує ритуальними послугами у місті, чи могла випадкова людина отримати посаду директора кладовища і до чого тут убивство друга Геннадія Кернеса Юрія Дімента.

"Випадкових людей сюди не призначають"

Віталій Шульга був директором кладовища, де похований батько ексглави Харківської ОДА і народного депутата Михайла Добкіна. Також, у 2016-му там був убитий найближчий соратник Геннадія Кернеса – Юрій Дімент.

"В Україні "похоронна тема" завжди щільно пов`язана з криміналітетом. І Харків у цьому питанні – не виняток. Головну контору "Ритуал" очолює такий собі Євген Журавльов – це дуже давній, із 1980-их років, і дуже близький друг міського голови Харкова Геннадія Кернеса. Це не приятель, а саме друг, який має максимальний доступ до тіла. Тому природно, що всі призначення на посади глав філій ідуть у ручному режимі і випадкова людина там не опиниться", – розповідає нам відомий у місті блогер і журналіст Олександр Костенко.

Що стосується резонансного вбивства в 2016-му Юрія Дімента, то версію про зв'язок із цими вбивствами, ані підтримати, ані спростувати Олександр не може.

"Єдине, на що можу звернути увагу – на кладовищах, де ховають своїх близьких такі люди, як Дімент, директори цвинтарів – дуже непрості люди. Але варто уточнити, що Дімент був фігурою певного масштабу, на відміну від загиблого. Ці люди – фігури різного польоту", – уточнює Олександр.

Відомо, що в лютому 2016-го Юрій Дімент приїхав на кладовище відвідати могилу матері. А кілери влаштували засідку – вони знали, що бізнесмен майже щодня буває там. Причому без охорони.

Застрелений на кладовищі соратник Кернеса Юрій Дімент Instagram Геннадія Кернеса

Неподалік від місця, де була похована мати Дімента, могила іншого відомого харків'янина – Марка Добкіна, батька Михайла і Дмитра Добкіних.

Із Кернесом Дімент був знайомий зі шкільних часів. Відомо, що близькому другові харківського голови належали кілька об'єктів нерухомості в центрі Харкова, він був співвласником ювелірних салонів та бутіків у місті.

Норкові шуби і 100-річний особняк

Про загиблого вчора Віталія Шульгу відомо, що він харків'янин. На сторінці дружини в соцмережах зазначено, що у пари троє дітей. У вересні 2019-го Віталій, як фізична особа-підприємець, став власником нерухомості у старовинному особняку на вул. Полтавський шлях – у самому центрі Харкова.

Майже півроку тому Шульга придбав приміщення у дореволюційному будинку wikimapia.org

Мова йде про два приміщення розміром 72 "квадрати" на першому поверсі будинку споруди 1917-го, які обійшлися Шульзі в смішну за нинішніми мірками ціну – 76 тис. грн. (близько $3 тис.). А продавцем комунальної власності виступала Харківська міськрада.

Також ми дізналися, що на Віталія вже було скоєно напад – у грудні 2018-го між ним і знайомим Михайлом Л. стався конфлікт. Це трапилося в будівлі кладовища – чоловік накинувся на Віталія з кулаками – удари наносив по голові і тулубу. Від одного з них Шульга не встояв, і зачепившись під час падіння об ніжку стола, подряпав обличчя об похоронний вінок. Кримінальне провадження було відкрито за статтею "нанесення легких тілесних ушкоджень". Але в минулому році справу закрили – Віталій відмовився від звинувачень.

Чи міг давній конфлікт стати причиною вбивства, правоохоронці поки говорити не беруться. "Ми не можемо знати, чи пов'язані між собою напад рік тому і вбивство, тому що розслідування веде поліція, а підозрюваного у вбивстві ще не затримано", – сказали нам у пресслужбі прокуратури Харківської області.

Соцмережі

Не виключено, що правоохоронці будуть перевіряти версію, пов'язану з бізнесом. Відомо, що дружина в соцмережах активно займалася продажами хутра. Вказала, що виробляла і продавала шуби з норки і песця. "Хутряні вироби за реальними цінами! Працюємо з Росією", – такі оголошення часто останнім часом публікувала Тетяна.

057.ua

Останнім часом Україну захлеснула хвиля замовних вбивств. Одне з найгучніших – замах на депутата Київоблради В'ячеслава Соболєва в грудні 2019-го. Тоді невідомі в центрі Києва відкрили вогонь по автомобілю "Range Rover". Кілери потрапили в 3-річного сина політика, він від отриманих поранень помер у машині "швидкої". Замовні злочини, кажуть експерти, траплятимуться все частіше. Причина – в зміні влади, яка традиційно запускає переділ бізнесу.

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