Знайдено зв'язок спецслужб РФ з відмиванням грошей через Крим – розслідування

Спецслужби РФ можуть пов'язані з масовим відмиванням російських грошей через підставні компанії в різних країнах і українське океанічне рибальство, яке пов'язане з анексованим Кримом.

До такого висновку прийшли журналісти канадського телебачення CBC, "Радіо-Канада" і латвійського "Nekā Personīga", повідомляється на сайті Асоціації реінтеграції Криму.

Їхнє розслідування стосувалося загибелі українського риболовецького судна "Іван Голубець" в 2019 році біля берегів Мавританії. Воно належало українській державній компанії "Сервіс", однак було здано в оренду канадській офшорній компанії Evial Business. Остання пов'язана з латвійською компанією Oceanic Fisheries NB.

Зазначається, що "Іван Голубець", який ходив під грузинським прапором, був внесений до списків судів Російського морського регістра судноплавства. Страховиком судна виступив російський "Ингосстрах", при чому страховий поліс набув чинності за п'ять годин до загоряння на борту.

Evial Business і Oceanic Fisheries в 2016-2017 роках отримали великі суми на свої рахунки в латвійському банку Baltikums (пізніше BlueOrange) від російського "Сбербанку". Перша – 26,5 млн доларів протягом всього декількох місяців.

Oceanic Fisheries володіє судном "Капітан Крилов", яке опинилося поряд, коли загорівся "Іван Голубець". За словами журналістів, той факт, що під час пожежі в близькості від судна знаходилися інші кораблі, може свідчити про незаконне перевантаження.

Тим часом, Саратський районний суд Одеської області рішенням від 29 січня 2020 року встановив зв'язок між Російським морським регістром судноплавства, Evial Business і загибеллю судна "Іван Голубець". Зараз Національне антикорупційне бюро України веде відповідне розслідування.

Як пишуть журналісти, 30 років тому Україна володіла великою кількістю океанських риболовецьких суден, а після окупації Криму їхня кількість знизилася до 11. Суду в порту Севастополь здали в оренду зареєстрованим на Кіпрі компаніям з невідомими власниками, а після анексії Криму Україна перестала отримувати гроші за використання офшорів.

Розслідувачі встановили, що Oceanic Fisheries NB знаходиться в латвійському місті Лієпаї на території рибальської компанії Baltreids, яка належить бізнесменам російського походження.

Судна Baltreid кілька разів потрапляли в ситуації нелегального промислу в Атлантичному океані, компанію також згадували в своїх звітах "Грінпіс". Її власники зареєстрували на Кіпрі компанію за тією ж адресою, де знаходиться компанія, що належить BlueOrange Bank.

Зазначається, що ця компанія причетна до підозрілих операцій з російськими грошима. При цьому відмивання грошей російськими бізнесменами в Латвії і Канаді через підставні компанії було б неможливим без діяльності "Ингосстраха", Російського морського регістра судноплавства та інших держструктур РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 липня 2019 року біля берегів Африки близько Мавританії згорів український океанський траулер "Іван Голубець". Судно затонуло біля берегів Мавританії, забравши життя двох моряків