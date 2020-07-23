Знайдено машину "полтавського терориста". Відео

Кирило Лютий Розслідування 20:25, 23.07.2020 Оновлено: 21:22, 23.07.2020

Правоохоронці знайшли автомобіль Романа Скрипника, який захопив у заручники співробітника поліції.

Запис опублікував телеканал UA:Полтава. Водночас пошуки самого чоловіка тривають.

Як повідомив kg.ua пресофіцер Полтавського облуправління поліції Роман Гришин, чоловік утік в лісосмугу. Крім поліцейських, у його розшуку беруть участь бійці Національної гвардії, кінологи з собаками і фахівці з квадрокоптерами. Крім того, вирішується питання про залучення вертольотів.

Штаб із пошуку чоловіка розгорнуто в селі Великий Байрак Миргородського району.

Джерело OBOZREVATEL в МВС заявило, що Скрипник раніше звільнив полковника поліції Віталія Шияна, але сам встиг втекти і сховатися в лісі.

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