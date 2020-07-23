Знайдена машина "полтавського терориста". Відео

Правоохоронці знайшли автомобіль Романа Скрипника, який захопив у заручники співробітника поліції.

Запис опублікував телеканал UA:Полтава. При цьому пошуки самого чоловіка тривають.

Як повідомив kg.ua прес-офіцер Полтавського облуправління поліції Роман Гришин, чоловік втік в лісосмугу. Крім поліцейських в його розшуку беруть участь бійці Національної гвардії, кінологи з собаками і фахівці з квадрокоптерами. Крім того, вирішується питання про залучення вертольотів.

Штаб з пошуку чоловіка розгорнуто в селі Великий Байрак Миргородського району.

Джерело OBOZREVATEL в МВС заявиkj, що Скрипник раніше звільнив полковника поліції Віталія Шияна, але сам встиг втекти і сховатися в лісі.