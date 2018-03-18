"Знайдемо заміну!" Льотчик АТО-самогубця скаржився, що його "кинули"

Льотчик-герой АТО Владислав Волошин, який застрелився у Миколаєві 18 березня, звільнився зі Збройних сил України, так як, на його думку, не був гідно оцінений командувачами.

Про це він писав на своїй сторінці в Facebook і говорив в інтерв'ю провідним ЗМІ України.

Як відомо, Волошин неодноразово завдавав результативних ударів по російських агресорах в Україні, а всього зробив 33 бойових вильоти.

"Один майбутній генерал про підвищення зарплат відповів так - якщо щось не подобається, ми легко знайдемо вам заміну", - розповідав Волошин "Цензору" в липні 2017 року.

"У мене була зарплата в 12 611грн. + за найм житла 1699 грн. (Крайнє звання майор, посадп - зам.комеска (командир ескадрильї. - Ред.). Багато скажут- так житло в Миколаєві можна знайти за 2000 грн. Не вгадали ... Взимку я платив за місяць 5400 грн. (і це далеко не президентські апартаменти, навіть не євроремонт) + прожиток (в 299 Бр.ТА (бригада тактичної авіації. - Ред.) годують гірше ніж жахливо) + дитина (а потім і друга) + кредити. А ще періодично потрібно, щось купити з одягу. Рахуйте самі. Особисто моя думка-цього НЕДОСТАТНЬО для офіцера БУДЬ-ЯКОГО роду військ не тільки льотчика. Так, періодично квартири дають, особливо тим , які "проявили" себе, і полковникам. Не дивлячись на всі мої так звані "заслуги" і сімейні проблеми, я її не заслужив (знову ж, моя думка)", - говорив він.

Через деякий час після звільнення журналіст Юрій Бутусов просив громадськість допомогти Волошину знайти роботу.

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"Владислав завершив контракт в цьому році, звільнився в січні, йому всього 28, він пілот від Бога, з унікальною стресостійкістю і миттєвою реакцією, з чудовим тактичним мисленням і нальотом в 450 годин на навчальних і бойових літаках, з робочою англійською для роботи в авіації. Він повністю здоровий і мотивований. Хотілося б утримати його в армії, такі люди - це приклад і легенда для молодих пілотів, досвід унікальний, у нас з таким досвідом, може, 6 - 7 льотчиків! Але все склалося, як склалося... Йому потрібна робота, він хоче забезпечити увагою двох діток, які майже не бачили батька за останні три роки", - писав він.

Робота знайшлася - він зайняв посаду заступника генерального директора з авіаційних питань Миколаївського аеропорту. Але, як бачимо, проблеми не вирішилися.

Як повідомляв "Обозреватель", Владислав Волошин застрелився 18 березня у власній квартирі. В той момент вдома була вся його сім'я.