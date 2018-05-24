"Змушували копати могилу": боєць ЗСУ розповів про знущання в "Л/ДНР"

В кінці серпня 2014 року останні захисники Саур-Могили залишили курган, з них один загін потрапив в Иловайский котел, а бійці другого виявилися в полоні.

Олексій Кириченко, який потрапив до терористів після відступу з Саур-Могили, розповів подробиці LIGA.net.

Він просидів у полоні три 3,5 року. Спочатку він потрапив в "підрозділ" терориста з позивним Матвій. Військового за весь час близько 10 разів переводили в різні "локації", черед яких була виправна колонія.

"Як тільки потрапив в полон, мене вивели і сказали: "Копай могилу". Я запитав - де? Здивувалися моєму спокою. Чекали, напевно, іншої реакції, що плакати почну", - розповів він.

За словами Олексія, терористи багато разів його допитували, а фізичних тортур до нього не застосовували, хоч і погрожували.

"У Комсомольську до мене приставили колишнього слідчого міліції Мишу. Дивний "допит". Питав про друзів у Facebook. Пізніше були тортури, але не фізичні. "Міша сказав іншим, що не рекомендує застосовувати тортури. Сидів з мішком на голові. Погрожували відрізати пальці. Розстрілювали холостими. І дивувалися весь час, чому я такий спокійний. Допити тривали по шість годин. Якби хотіли зламати, то розірвали б", - додав він.

Олексій Кириченко

Олексій також розповів, що перші півроку до передач для полонених були великим скарбом сірники, тому що вони служили замість зубочисток, зеленка і сигарети.

"Ці сірники були такі пошарпані-пошарпані, їм уже по два-три місяці, але хлопці їх ховали десь в матрацах", - розповів він.

Серед робіт їх змушували мити туалети і бочки від солярки. А до того, як Олексій потрапив у полон, військових змушували збирати трупи у аеропорту, які вже два місяці пролежали. А стригтися доводилося запальничкою. Зв'язку із зовнішнім світом у полонених не було. За словами Олексія, йому допомогли молитва і медитація не здатися.

"Коли зловиш цю хвилю, вона зашвирює людину на дуже високий енергетичний рівень. Ось уявіть, в камері + 8 °C, хлопці сплять під усіма покривалами, які тільки є. А я сиджу обкладений підручниками. Тут і англійську, і німецьку, і ще якісь цікаві книги, щоб мозок перемикати. Мені цікаво! Мене пре", - розповів він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше бійці батальйону "Донбас-Україна" захопили в полон трьох терористів.