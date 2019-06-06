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/Розслідування

Змова з Януковичем: Ющенко підтвердив допит у ГПУ

1.3тЧитати матеріал російською

Третій президент України Віктор Ющенко підтвердив своє прибуття на допит у Генеральну прокуратуру України. Його підозрюють у змові з екс-главою держави Віктором Януковичем.

У тексті підозри йдеться, що Ющенко в 2002 році міг сприяти передачі Межигір'я донецькій компанії, що пізніше дозволило Януковичу заволодіти цією територією, повідомив третій президент на своїй сторінці у Facebook.

"Всі звинувачення спростовую, тому що не бачу ні підстав, ні доказів. У суді я це беззастережно доведу", – заявив Ющенко.

Межигір'я

Межигір'я

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На його думку, висунуті звинувачення мають політичний контекст. Ющенко також зазначив, що в Україні поступово знімають відповідальність з фігурантів гучних розслідувань щодо сепаратизму, держзради і вбивств під час Революції Гідності.

Ілюстрація

Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, у травні в резиденції "Межигір'я" з'явився новий управитель, якого пов'язують із проросійським депутатом Євгеном Мураєвим.

У 2018 році "Межигір'я" офіційно задекларувало три мільйони гривень благодійних внесків. Ця сума в 12 разів менша, ніж та, яку раніше озвучував ЗМІ "комендант" Денис Тарахкотелік.

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Особи
Віктор ЮщенкоВіктор Янукович
Місце
Україна
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Коментарі на сайті не модеровані
кирик вадим
кирик вадим
Ющ мог посадить янека ещё в 2004 году, за подлог выборов Вот за это нужно судить
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