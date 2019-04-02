"Змін на краще не чекаємо": Пушилін видав головну мету терористів "ДНР"

Ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін заявив, що головна мета превдореспубліки – приєднання території до Російської Федерації.

Про такі плани він розповів в інтерв'ю "КП", зазначивши, що в окупованій частині Донецької та Луганської областей "чекають геополітичного вікна можливостей".

"Повернути "республіку" в Росію, як повноцінного члена сім'ї. Бачу в цьому єдиний шлях Донбасу", – сказав Пушилін.

Антикор

Терорист також прокоментував вибори президента України, заявивши, що в "ДНР" "не мають жодних ілюзій" і "не чекають змін на краще, хто б не переміг".

"Порядок для України диктується ззовні, ні про яку самостійність, навіть заради інстинкту самозбереження, там не йдеться. Донбас повинен розраховувати на себе і свого союзника, перевіреного п'ятьма роками – це Росія", – вважає ватажок самопроголошеної "республіки".

"Багатьом хотілося б швидко, сьогодні, прямо зараз, "як у Криму". На жаль, наш шлях довший. Але веде в ту ж сторону", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на окупованій території Донецької області назріла хлібна криза. Причиною цього стали дії ватажка "ДНР" Пушиліна і його подільників.

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