ЗМІ розповіли про будинки та земельні ділянки затриманого податківця із Тернополя

Заступник начальника відділу Головного управління ДФС у Тернопільській області Микола Воробець, якого затримали минулого четверга, 3 вересня під час отримання хабара в розмірі 1 млн грн., володіє трьома будинками, трьома земельними ділянками та одною квартирою.

Про це пише тернопільський сайт Тернополяни, посилаючись на офіційну декларацію податківця. За словами журналістів, при цьому, за 2019-й рік Воробець заробив 218 тис. 390 гр., а його дружина – 146 тис. 572 грн.

"Воробець має дружину та двоє дітей. У власності родини є автомобіль "Honda Civic", 2007 року випуску. Також родина має житловий будинок у місті Теребовля, площею 120 метрів квадратних, земельну ділянку у селі Івачів, площею 899 метрів квадратних, а також земельну ділянку у селі Блищанка, Заліщицького району, площею 20000 метрів квадратних. Є також житловий будинок у селі Блищанка, площею 120 метрів квадратних, квартира у Теребовлі, площею 47,9 метрів квадратних та земельна ділянка у Теребовлі, площею 600 метрів квадратних", – йдеться у повідомленні.

Заступника начальника відділу Головного управління ДФС у Тернопільській області Миколу Воробця затримали на отриманні хабаря ternopoliany.te.ua

Заступника начальника відділу Головного управління ДФС у Тернопільській області Миколу Воробця затримали на отриманні хабаря ternopoliany.te.ua

Заступника начальника відділу Головного управління ДФС у Тернопільській області Миколу Воробця затримали на отриманні хабаря ternopoliany.te.ua

Воробець офіційно зареєстрований у селі Блищанка, Заліщицького району, а фактично проживає у Теребовлі. Його колега Дурняк Олег, якого також затримали на хабарі у мільйон гривень, зареєстрований у місті Теребовля, Тернопільської області, а фактично проживає у селі Підгайчики, Теребовлянського району.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишнього керівника компанії, засновником якої є НАК "Нафтогаз", запідозрили в розкраданні 1,7 мільйона гривень.