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ЗМІ розповіли про будинки та земельні ділянки затриманого податківця із Тернополя

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Розслідування
1,8 т.
ЗМІ розповіли про будинки та земельні ділянки затриманого податківця із Тернополя

Заступника начальника відділу Головного управління ДФС у Тернопільській області Миколу Воробця затримали на отриманні хабаря. ternopoliany.te.ua

Заступник начальника відділу Головного управління ДФС у Тернопільській області Микола Воробець, якого затримали минулого четверга, 3 вересня під час отримання хабара в розмірі 1 млн грн., володіє трьома будинками, трьома земельними ділянками та одною квартирою.

Про це пише тернопільський сайт Тернополяни, посилаючись на офіційну декларацію податківця. За словами журналістів, при цьому, за 2019-й рік Воробець заробив 218 тис. 390 гр., а його дружина – 146 тис. 572 грн.

"Воробець має дружину та двоє дітей. У власності родини є автомобіль "Honda Civic", 2007 року випуску. Також родина має житловий будинок у місті Теребовля, площею 120 метрів квадратних, земельну ділянку у селі Івачів, площею 899 метрів квадратних, а також земельну ділянку у селі Блищанка, Заліщицького району, площею 20000 метрів квадратних. Є також житловий будинок у селі Блищанка, площею 120 метрів квадратних, квартира у Теребовлі, площею 47,9 метрів квадратних та земельна ділянка у Теребовлі, площею 600 метрів квадратних", – йдеться у повідомленні.

Заступника начальника відділу Головного управління ДФС у Тернопільській області Миколу Воробця затримали на отриманні хабаря

Заступника начальника відділу Головного управління ДФС у Тернопільській області Миколу Воробця затримали на отриманні хабаря ternopoliany.te.ua

Заступника начальника відділу Головного управління ДФС у Тернопільській області Миколу Воробця затримали на отриманні хабаря

Заступника начальника відділу Головного управління ДФС у Тернопільській області Миколу Воробця затримали на отриманні хабаря ternopoliany.te.ua

Заступника начальника відділу Головного управління ДФС у Тернопільській області Миколу Воробця затримали на отриманні хабаря

Заступника начальника відділу Головного управління ДФС у Тернопільській області Миколу Воробця затримали на отриманні хабаря ternopoliany.te.ua

Воробець офіційно зареєстрований у селі Блищанка, Заліщицького району, а фактично проживає у Теребовлі. Його колега Дурняк Олег, якого також затримали на хабарі у мільйон гривень, зареєстрований у місті Теребовля, Тернопільської області, а фактично проживає у селі Підгайчики, Теребовлянського району.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишнього керівника компанії, засновником якої є НАК "Нафтогаз", запідозрили в розкраданні 1,7 мільйона гривень.

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  2. Розслідування