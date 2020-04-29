Колишній офіцер 169-го навчального центру "Десна" розповів деталі загибелі на полігоні курсантів, до якої нібито причетний полковник Сухопутних військ ЗСУ Олександр Доманський.

Про це в коментарі InfoResist розповів ексвійськовий на ім'я Вадим. Як пише видання, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак маэ намір призначити Доманського новим командувачем ССО на Донбасі, як тільки в ЗМІ стихне скандал з полковником.

Військовий Вадим розповів подробиці трагічної загибелі курсантів на полігоні. За його словами, навчаннями керував капітан і командир роти Володимир Избаш. Стрілянина відбувалася в нічний час, а вежа танка були розгорнута в протилежний бік від цілі.

Полковник Сухопутних військ ЗСУ Олександр Доманський

"У цей момент на майданчик піднявся Доманський в стані алкогольного сп'яніння. І починається те, що військові називали "генеральський ефект": ти на кого працюєш, чому цей папірець ось відкритий, чому ця бирка не туди і так далі ... Кілька разів капітан просив полковника Доманського не заважати керувати вогнем або дати дозвіл на зупинку стрільби. Але цього не трапилося, пан полковник цього не дав. І кричав, лаявся", – згадував колишній офіцер.

За словами Вадима, фатальна помилка сталася, бо навідник переплутав підсвічування в вікні навчального класу від однієї маленької лампочки з підсвічуванням мішені. Після пострілу танка в курсантів у командування центру "почалися психи і нерви", додав він.

"Доманський тут же почав дзвонити по телефону батькові, мовляв, тато, рятуй мене, мені пипець (батько військового колишній нардеп від "Комуністичної партії" Анатолій Доманський – Ред.). Двоє загиблих, двоє поранених, і ще один хлопець, який був комісований, з діагнозом "бойова психічна травма", – відзначав ексвійськовий.

На думку Вадима, призначення Доманського на посаду командувача Сил спеціальних операцій призведе до розвалу ССО.

"Призначити цю людину – ну це майже за місяць погубити структуру ССО. Тому що люди, які звикли працювати спочатку головою, а потім робити справу руками, я впевнений, що такого командира вони не підтримають. Тому що там спочатку "я сказав, і мене це не хвилює, хоч шапками закидайте, але дайте мені на завтра на 6 ранку результат. Скільки при цьому буде ресурсів використано або скільки життів загублено, то мені все одно. Мені головне, щоб о 6:10 я доповідаю, що це виконано". Там ось така людина. Розуму взагалі у людини немає", – висловив він свою думку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новим командувачем Сил спеціальних операцій може стати полковник Сухопутних військ ЗСУ Олександр Доманський.

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