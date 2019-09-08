ЗМІ повідомили про вбивство ГРУшників Єрофєєва і Александрова, яких обміняли на Савченко

Російські спецназівці Євген Єрофєєв та Олександр Александров, яких у травні 2016 року обміняли на українську льотчицю, колишню депутатку Надію Савченко, нині вже мертві.

"Де зараз російські військові Єрофєєв і Александров, яких обміняли на Савченко? Їхні адвокати стверджують, що з ними все гаразд. Але, за моїми даними, Єрофєєва хтось зарізав просто в нього вдома. А Александров опинився в Сирії і майже одразу – серед бойових втрат", – заявив ТСН журналіст Андрій Цаплієнко.

Зазначимо, що ГРУшник Єрофєєв був затриманий разом зі своїм колегою Александровим 16 травня 2015 року в зоні бойових дій у Луганській області.

Під час допиту капітан Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 осіб, до складу якої входив сержант Александров.

ГРУшників було засуджено до позбавлення волі на 14 років із конфіскацією всього майна. Згодом вони стали учасниками обміну й повернулися до РФ.

Євген Єрофєєв, Олександр Александров і Надія Савченко Колаж

Ще в 2016 році тодішній головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявляв, що в Києві планувалося вбивство російських військових Александрова і Єрофєєва.

Російський журналіст Саша Сотник також попереджав, що військових можуть ліквідувати в Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україну з російського полону 7 вересня повернулося 35 осіб, серед яких політичні в'язні і 24 моряків.

13 із 35 осіб, переданих Росії в рамках обміну "35 на 35", повністю визнали свою провину та просили президента Володимира Зеленського про помилування або ж відпустити їх під особисте зобов'язання.

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