ЗМІ повідомили про продаж за $2 млн VIP-будинку генерала ЗСУ. Фото

В інтернеті з'явилося оголошення про продаж будинку, що належить ректору Академії Сухопутних військ імені Петра Сагайдачного генералу Павлу Ткачуку.

Про це пишуть "Наші гроші Львів", відзначаючи, що вартість особняка, розташованого в Солонці, становить майже 2 мільйони доларів (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця новини).

Будинок генерала ЗСУ Павла Ткачука оцінили в 2 млн дол. Фото lviv.nashigroshi.org

"Пропоную на продаж VIP-будинок у Солонці (початок). 650 кв. м, 30 соток землі. На першому поверсі розташований робочий кабінет і 2 зали. На другому поверсі 2 спальні, гардероб, санвузол. На третьому поверсі 4 спальні, вітальня, санвузол, гардероб, 2 балкони. У цокольному поверсі є ще одна кімната, санвузол, кухня. Зроблено ремонт із якісних матеріалів. Індивідуальне опалення", – йдеться в тексті оголошення.

Двір біля будинку генерала ЗСУ Павла Ткачука. Фото lviv.nashigroshi.org

Видання зазначає, що будинок не фігурував у декларації генерала, тому що записаний на його сім'ю. Офіційно він належить племінниці Ткачука Ганні Сенаторовій і її чоловікові Денису Сенаторову. На них також зареєстровані земельні ділянки, на яких розташований особняк. Водночас живе сім'я в Бердичеві (Житомирської області) і займається виготовленням автомобільного скла на заводі Safe Glass Factory.

Інтер'єр будинку генерала ЗСУ Павла Ткачука. Фото lviv.nashigroshi.org

Відзначається, що незадекларований будинок фігурував у журналістському розслідуванні в 2017 році. Згідно з їхніми даними, племінниця генерала стала власницею будинку в грудні 2016 року і відтоді право власності не змінювалося.

Двір біля будинку генерала ЗСУ Павла Ткачука. Фото lviv.nashigroshi.org

Сам генерал, згідно з декларацією, живе в більш скромному будинку в Солонці, який належить його сестрі Ніні Шкларенко, яка мешкає також у Бердичеві. Вона надала його в користування ректору безкоштовно, а його зять безкоштовно дав у користування автомобіль Hyundai Sonata.

Інтер'єр будинку генерала ЗСУ Павла Ткачука. Фото lviv.nashigroshi.org

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що журналісти виявили у Павла Ткачука чотири квартири і три будинки, які не були внесені в декларацію.