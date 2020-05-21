ЗМІ повідомили про перестановку в ЗСУ: нового главу ВМС запідозрили в зв'язках з російським олігархом Фуксом

Адмірала Ігоря Воронченка нібито знімають з посади командувача ВМС України. На його місце можуть призначити контр-адмірала Олексія Неїжпапу, якого нібито просуває російський олігарх Павло Фукс.

Про це повідомляє theБабель з посиланням на джерела в Збройних силах України.

Видання пише, що Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак підписав наказ про призначення Неїжпапи 20 травня. Тепер призначення повинен підтвердити своїм указом президент Володимир Зеленський.

Ігор Воронченко

"У понеділок (18 травня – Ред.) Воронченко викликали і запропонували піти на службу в Міноборони. Типу підвищення, але на ділі резервний відстійник. На його місце призначать Олексія Неїжпапу. Він був заступником Воронченка. Він учень Сергія Нікітіна, той колись командував фрегатом "Севастополь". Неїжпапа теж служив на фрегаті. Вдова Нікітіна Надія відома особистість. Він дуже багато пише про Неїжпапу, називає його кращим учнем. Загалом у них давня дружба. Дочка Нікітіної Олександра живе в Москві. Вона теж дружить з Неїжпапою. її чоловік – Павло Фукс", – пояснив в Facebook головний редактор theБабель Євген Спірін.

Павло Фукс і Олександра Фукс (Нікітіна) Facebook Євген Спірін

Надія Нікітіна (вдова командира фрегата) і Олексій Неїжпапа Facebook Євген Спірін

ЗМІ пише, що заступником нового командувача буде Шаген Шайволодян, начальник 198-го навчального центру ВМС в Миколаєві.

"У навчальному центрі обладнали навігаційні класи, тренажер по боротьбі за живучість і інтерактивний тир. При цьому центр фігурує в декількох кримінальних справах, пов'язаних з корупцією, а його учнів (і строковиків, і контрактників) змушують ремонтувати територію, працювати на кухні, прибирати стихійну звалище за межами військової частини і переводити гроші на ремонт в загальну касу", – йдеться в публікації.

Солдати будують смугу Facebook Євген Спірін

Відзначається, що Воронченко інформацію не спростував, але від коментарів відмовився, пославшись на те, що знаходиться у відпустці. Неїжпапа не став давати коментар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до президента Володимира Зеленського звернулися через переслідування командувача ВМС Ігоря Воронченка.