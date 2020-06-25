ЗМІ повідомили про затримання голови Кіровоградської ОДА: Кабмін погодив його відставку. Фото та відео

Юрій Сергієнко Розслідування 20:37, 25.06.2020 Оновлено: 21:13, 25.06.2020

Правоохоронці затримали голову Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Балоня.

Про це повідомляє "Апостроф" із посиланням на свої джерела. За даними громадського активіста Андрія Лавруса, в будинку чиновника і будівлі ОДА проводилися обшуки (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новину до кінця).

Обшуки в будинку у голови Кіровоградської ОДА
Telegram Андрія Лавруса

"У Кіровоградській ОДА співробітники НАБУ і відділу К СБУ проводять слідчі дії. Вхід до будинку з усіх боків закрили, на дверях стоять правоохоронці. Джерела повідомляють, що затримали на хабарі посередника, наближеного до голови ОДА", – написав він.

Пізніше Лаврус опублікував фото і відео біля будинку голови ОДА, де також проводилися обшуки.

Обшуки в будинку у голови Кіровоградської ОДА
Telegram Андрія Лавруса

У пресслужбі СБУ підтвердили факт обшуків, які вони проводили разом зі співробітниками Національного антикорупційного бюро, але подробиць не уточнили.

Декількома годинами раніше, 25 червня, Кабінет міністрів погодив відставку Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської ОДА.

ЗМІ повідомили про затримання Андрія Балоня
Кіровоградська ОДА

"По областях. Узгодження звільнення Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської обласної держадміністрації", – наводить "Українська правда" слова глави уряду Дениса Шмигаля.

Відзначається, що прем'єр зачитав пакет кадрових рішень, за які Кабмін проголосував.

Обшуки в Кіровоградській ОДА
Telegram Андрія Лавруса

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харкові на початку червня силовики СБУ затримали двох чоловіків, які, прикриваючись "дружбою з президентом Зеленським", за 1 мільйон доларів намагалися продати посаду губернатора області.

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