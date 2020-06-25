ЗМІ повідомили про затримання голови Кіровоградської ОДА: Кабмін погодив його відставку. Фото та відео
ЗМІ повідомили про затримання Андрія Балоня
Правоохоронці затримали голову Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Балоня.
Про це повідомляє "Апостроф" із посиланням на свої джерела. За даними громадського активіста Андрія Лавруса, в будинку чиновника і будівлі ОДА проводилися обшуки (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новину до кінця).
Обшуки в будинку у голови Кіровоградської ОДА Telegram Андрія Лавруса
"У Кіровоградській ОДА співробітники НАБУ і відділу К СБУ проводять слідчі дії. Вхід до будинку з усіх боків закрили, на дверях стоять правоохоронці. Джерела повідомляють, що затримали на хабарі посередника, наближеного до голови ОДА", – написав він.
Пізніше Лаврус опублікував фото і відео біля будинку голови ОДА, де також проводилися обшуки.
Обшуки в будинку у голови Кіровоградської ОДА Telegram Андрія Лавруса
У пресслужбі СБУ підтвердили факт обшуків, які вони проводили разом зі співробітниками Національного антикорупційного бюро, але подробиць не уточнили.
Декількома годинами раніше, 25 червня, Кабінет міністрів погодив відставку Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської ОДА.
ЗМІ повідомили про затримання Андрія Балоня Кіровоградська ОДА
"По областях. Узгодження звільнення Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської обласної держадміністрації", – наводить "Українська правда" слова глави уряду Дениса Шмигаля.
Відзначається, що прем'єр зачитав пакет кадрових рішень, за які Кабмін проголосував.
Обшуки в Кіровоградській ОДА Telegram Андрія Лавруса
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харкові на початку червня силовики СБУ затримали двох чоловіків, які, прикриваючись "дружбою з президентом Зеленським", за 1 мільйон доларів намагалися продати посаду губернатора області.