ЗМІ поспілкувалися з сином луцького терориста і його сусідами

Марина Ліснічук Розслідування 15:57, 21.07.2020 Оновлено: 15:59, 21.07.2020

Сусіди луцького терориста Максима Кривоша із його рідного міста Дубно на Рівненщині заявили, що на чоловіка раніше скаржилися у поліцію нібито за побиття дружини й сина.

Про це повідомляє "Суспільне". Зазначається, що нині біля будинку по вулиці Морозенка, де проживає правопорушник, працюють правоохоронці.

"Одна із сусідок на умовах анонімності розповіла, що на чоловіка раніше скаржилися у поліцію, бо той буцімто бив дружину й сина", – йдеться у повідомленні.

Зі свого боку 15-річний син Кривоша розповів, що стосунки із батьком у нього "більш-менш нормальні" і що такого вчинку від нього він очікував. За словами хлопця, переказує ЗМІ, мати поїхала в Луцьк.

Також зазначається, що в Дубні на місці події поліція коментарів не дає. Тоді як представниця ОСББ повідомила, що у помешканні Кривоша та підвальному приміщенні будівлі представники правоохоронних органів шукали вибухівку, але нічого не знайшли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Міністерстві внутрішніх справ назвали достатньо сумбурними "філософські" вимоги Максима Кривоша, який 21 липня захопив автобус із людьми в Луцьку.

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