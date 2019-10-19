ЗМІ показали, як чиновники в Миколаєві "забили" на обіцянку Зеленському: відео

Миколаївська влада вже три місяці не виконує обіцянку, дану президенту Володимиру Зеленському : забезпечити місцеве село Капустине шкільним автобусом.

Про це розповідають "НікВесті". За інформацією ЗМІ, під час візиту Зеленського в Миколаїв, заступник губернатора області Олександр Трайтлі пообіцяв українському лідеру, що передасть дітям з Капустине автобус (щоб подивитися відео доскролльте новину до кінця).

Журналісти двічі за цей час намагалися поспілкуватися з замом губернатора, щоб дізнатися, чому не виконується обіцянка. Першого разу Олександр Трайтлі уникав діалогу з представником преси та називав його неадекватною людиною. Вдруге він заявив, що проблема нібито вирішена – автобус і відповідні розпорядження були передані районній раді.

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Але жителі Капустине стверджують, що ніяких нових автобусів в селі так і не з'явилося. Школярі змушені добиратися до Миколаєва в місцевій пятнадцатіместной маршрутці, куди щоранку набивається 50-60 пасажирів.

"Нічого не змінилося. Приїжджали до нас з райради - вони приїхали відразу з паперами, щоб ми написали відмову, що ми не претендуємо на автобус, що він нам не потрібен". "Нам дали автобус... понюхати і подивитися. Автобус є - але його немає", – розповіли в селі.

"Отже, доручення президента забезпечити перевезення учнів шкільним автобусом заступник губернатора зрозумів як "передати автобус районній раді". А районна рада, вочевидь, вирішила інакше. Вони Зеленському нічого не обіцяли", – підвели підсумок журналісти.

Як повідомляє OBOZREVATEL, під час свого візиту до Миколаєва, Володимир Зеленський поскандалив з директором місцевого аеропорту Федором Барною, а пізніше влаштував перепалку з і. о. голови Миколаївської ОДА В'ячеславом Бонем.

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