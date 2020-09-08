ЗМІ показали обличчя учасників стрілянини в Українці на Київщині
Журналісти громадської організації "СтопКор" оприлюднили фото стрільців, які днями влаштували стрілянину біля громадського пляжу у містечку Українка Обухівського району, що на Київщині. У організації закликали правоохоронців з’ясувати імена справжніх винуватців розбірок з використанням вогнепальної зброї. Отримані від власних джерел фото зловмисників було опубліковано на сторінці організації у Фейсбук.
"СтопКор" дізнався, хто насправді стріляв в Українці! Це ексклюзивні фото та документи встановлених осіб потрапили до нашої редакції з рук інсайдера. Запам’ятайте ці обличчя!" – закликали у організації.
Згідно з оприлюдненою інформацією, частина учасників розбірок в Українці – громадяни РФ, які перебувають у розшуку Інтерполу.
"За нашими даними, поліція навіть не займається розшуком цих осіб – звинувачують випадкових свідків та людей, яких взагалі на місці не було. Мова йде, в тому числі, й про тренера борців Пата Робокідзе. Прізвище самого стрілка – наразі невідоме і схоже, що його й не збираються з’ясовувати!" – відзначили у "Стопкорі".
Разом з тим, за даними журналістів, наразі на рівні Київської обласної прокуратури відбувається перешкоджання проведенню об’єктивного розслідування цієї події.
"Справою хочуть зайнятись в Офісі Генпрокурора, проте обласні прокурори не передають матеріали", – заявили в організації.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 2 вересня о 19:15 в місті Українка Обухівського району сталася стрілянина, в результаті якої постраждали кілька місцевих жителів. Попри те, що події було зафіксовано на відео, у поліції Київської області заявили, що конфлікт стався "на побутовому грунті": за версією очільника обласної поліції Андрія Нєбитова, конфліктували "діти".