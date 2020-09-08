ЗМІ показали обличчя учасників стрілянини в Українці на Київщині

Журналісти громадської організації "СтопКор" оприлюднили фото стрільців, які днями влаштували стрілянину біля громадського пляжу у містечку Українка Обухівського району, що на Київщині. У організації закликали правоохоронців з’ясувати імена справжніх винуватців розбірок з використанням вогнепальної зброї. Отримані від власних джерел фото зловмисників було опубліковано на сторінці організації у Фейсбук.

"СтопКор" дізнався, хто насправді стріляв в Українці! Це ексклюзивні фото та документи встановлених осіб потрапили до нашої редакції з рук інсайдера. Запам’ятайте ці обличчя!" – закликали у організації.

Стрілянина в місті Українка сталася близько 7 вечора 2 вересня 2020 року Facebook "Стопкор"

Одна з версій, озвучених поліцією Київської області - побутовий конфлікт між "дітьми" Facebook "Стопкор"

Попри те, що обличчя учасників стрілянини можна роздивитися на відео, їх імена досі не встановлені Facebook "Стопкор"

За інформацією "Стопкору" розслідування блокується Facebook "Стопкор"

Журналісти між тим самі встановили імена фігурантів конфлікту Facebook "Стопкор"

Інформація про учасників з’явилася у Фейсбуці організації "Стопкор" Facebook "Стопкор"

Facebook "Стопкор"

Серед фігурантів були громадяни РФ Facebook "Стопкор"

Згідно з оприлюдненою інформацією, частина учасників розбірок в Українці – громадяни РФ, які перебувають у розшуку Інтерполу.

"За нашими даними, поліція навіть не займається розшуком цих осіб – звинувачують випадкових свідків та людей, яких взагалі на місці не було. Мова йде, в тому числі, й про тренера борців Пата Робокідзе. Прізвище самого стрілка – наразі невідоме і схоже, що його й не збираються з’ясовувати!" – відзначили у "Стопкорі".

Разом з тим, за даними журналістів, наразі на рівні Київської обласної прокуратури відбувається перешкоджання проведенню об’єктивного розслідування цієї події.

"Справою хочуть зайнятись в Офісі Генпрокурора, проте обласні прокурори не передають матеріали", – заявили в організації.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 2 вересня о 19:15 в місті Українка Обухівського району сталася стрілянина, в результаті якої постраждали кілька місцевих жителів. Попри те, що події було зафіксовано на відео, у поліції Київської області заявили, що конфлікт стався "на побутовому грунті": за версією очільника обласної поліції Андрія Нєбитова, конфліктували "діти".