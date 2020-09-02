ЗМІ перекрутили заяву Фокіна щодо амністії на Донбасі, – Гармаш

Заступник голови української делегації на переговорах Тристоронньої контактної групи Вітольд Фокін не пропонував амністію для всіх терористів "Л/ДНР", а лише для тих, "хто має руки не по лікоть у крові".

Учасник української делегації ТКГ, журналіст Сергій Гармаш в ефірі телеканалу "Україна 24" увечері в середу, 2 вересня, повідомив, що видання "Страна", якому Фокін дав гучне інтерв'ю, перекрутило його заяву щодо амністії.

"Ми так багато говоримо про Фокіна. Я сьогодні з ним розмовляв, причому він сам запропонував... Він дуже емоційно сприймає пресинг, який почався на нього. Він просто показав мені текст інтерв'ю, яке він погодив. Там є великі відмінності від того, що ми всі бачили. Тобто там він говорить про амністію, але далі йде поправка, якої, по-моєму, в тексті інтерв'ю не було – "крім тих, у кого руки по лікоть у крові". Це дуже важливе уточнення", – розповів Гармаш.

Пізніше головний редактор "Страны" Ігор Гужва відреагував і заявив, що фраза Фокіна щодо амністії в оригіналі звучала так само, як і в тексті опублікованого інтерв'ю.

"Все це говорить про те, що Гармаш поширив брехливу інформацію з метою дискредитувати наше видання", – стверджує він.

Нагадаємо, в опублікованому інтерв'ю Фокін заявив про необхідність надати особливий статус усьому Донбасу, а не тільки окупованим районам. Також він висловився про можливий компроміс з РФ – Україна погоджується на загальну амністію на Донбасі, а Росія знімає вимогу про внесення особливого статусу в Конституцію. Крім того, він висловив згоду вести переговори з ватажками "Л/ДНР", якщо буде відповідне доручення президента або Верховної Ради.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спочатку Кравчук заявляв, що Фокіна необхідно залучити до ТКГ, оскільки він родом із Донбасу і знає, чого хочуть мешканці тих територій.

Однак нещодавно глава української делегації висловився про можливе виключення Фокіна з переговорів.